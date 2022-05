Cần khẳng định vỉa hè sinh ra chủ yếu để phục vụ người đi bộ, bất cứ hành vi chiếm dụng nào nếu không có lý do chính đáng đều đi ngược lại các giá trị về an toàn và văn minh. Việc những địa chỉ bị điểm tên ở trên dùng vỉa hè làm bãi giữ xe, đẩy người đi bộ xuống lòng đường dành cho xe cơ giới không phải diễn ra vì lý do "đột xuất" mà nó diễn ra ngang nhiên và kéo dài, "trơ như đá, vững như đồng" bấy lâu nay chứng tỏ có sự thách thức.



Đáng nói, đến chiều 19-5, tức gần 1 tuần sau khi văn bản của sở ban hành, đa phần những nơi dùng vỉa hè để kinh doanh kia vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Điều này đồng nghĩa với việc bất cứ ai cuốc bộ qua khu vực này đều bất đắc dĩ phải bước xuống lòng đường, vi phạm quy định về giao thông đường bộ bởi không thể trèo lên hàng rào, băng qua khoảng không gian vốn dĩ dành cho chính họ.

Tất nhiên, ở chiều ngược lại, không thể ngay lập tức xóa trắng toàn bộ những điểm giữ xe trên bởi nhu cầu gửi xe ngày nào cũng có. Tuy nhiên, việc không có sự chuẩn bị những điểm trông xe chu đáo chứng tỏ cái tư duy nhờn quy định, bám bú "bầu sữa vỉa hè" luôn hiện hữu trong đầu các chủ bãi giữ xe và có phần trách nhiệm từ BV khi không hoặc chưa có phương án bảo đảm trông giữ xe cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Thực trạng trên đã mang lại hệ lụy khó lường. Rõ ràng nhất, nó khiến tư thế đô thị bị ảnh hưởng, bởi TP HCM luôn đề cao các giá trị hiện đại, văn minh nên rất khó chấp nhận sự lộn xộn, nhếch nhác, trồi sụt trên vỉa hè mà nguyên nhân từ những điểm trông xe bị chiếm dụng. Hệ lụy thứ hai, nó làm suy giảm niềm tin khi quy định về vỉa hè đã có, chế tài cũng sẵn sàng... nhưng lại có hiện tượng nói một đằng làm một nẻo hoặc nói được mà không làm được từ cơ quan quản lý. Thứ ba, nó dấy lên sự nghi ngờ rằng sự tồn tại lâu nay của những bãi giữ xe xâm phạm không gian công cộng kia có lẽ không chỉ chủ bãi được hưởng món lợi mà có thể còn sự thỏa hiệp hay bắt tay nào đó.

Nên để hóa giải những điều trên, cách tốt nhất và hiệu quả nhất là thực hiện nghiêm những quy định về không gian công cộng nói chung, vỉa hè nói riêng, điều này nằm trong tầm tay của địa phương cùng đơn vị quản lý. Về lâu dài, trong phương án phát triển của đơn vị, các BV phải tính toán quy mô hoạt động một cách cụ thể để xây dựng các bãi giữ xe đáp ứng đủ nhu cầu của người bệnh và thân nhân.