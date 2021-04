Giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021

Tại kỳ họp này, HÐND TP HCM đã nhất trí giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 như Quyết định 03/2020 của UBND TP do ảnh hưởng dịch Covid-19, dù giá đất trên địa bàn tăng so với năm trước. Với việc giữ nguyên, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 ở TP cao nhất là 2,5 lần so với bảng giá đất UBND TP ban hành ở khu vực 1. Hệ số thấp nhất là 1,5 lần ở khu vực 5. Ðất của hộ gia đình, cá nhân có hệ số 1,5 lần cho tất cả khu vực.

Dự án Xây dựng nút giao thông An Phú ở TP Thủ Đức (TP HCM) sẽ được triển khai trong giai đoạn 2021-2025 .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

HÐND TP cũng thông qua chủ trương đầu tư 2 dự án với tổng số vốn hơn 12.000 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Ðó là dự án Xây dựng nút giao thông An Phú ở TP Thủ Đức với tổng vốn đầu tư 3.926 tỉ đồng. Dự án thứ 2 là xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với tổng vốn đầu tư 8.200 tỉ đồng, đi qua địa bàn các quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh với chiều dài 32 km. Việc đầu tư dự án này sẽ giúp TP giải quyết vấn đề chống ngập cho khu vực trung tâm và khu Tây Bắc.