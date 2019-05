Hội Luật gia nói gì về 2 xe biển 80A do "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn sử dụng?

08/05/2019 13:40

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, xưng danh là "nhà báo quốc tế, thạc sĩ luật học, tiến sĩ, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế", cựu học sinh khóa 1995-1998 tại THPT Nghi Lộc III - Ảnh: nguoilambao.vn

Trưa nay 8-5, ông Trần Đức Long, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, đã chính thức lên tiếng trước thông tin về ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu, người tự xưng là "nhà báo quốc tế", đang gây ồn ào dư luận trong thời gian qua

Trước thông thông tin cho rằng 2 xe ô tô biển xanh 80A gồm: 80A-012.72 (hiệu Toyota Camry) và xe 80A-020.45 (hiệu Toyota Fortuner) mà ông Lê Hoàng Anh Tuấn thường sử dụng thuộc quản lý của Hội Luật gia Việt Nam, ông Trần Đức Long cho biết trong thời gian mới thành lập, Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu gặp khó khăn nên Hội Luật gia Việt Nam có cho Viện cùng sử dụng 1 chiếc xe Camry biển số 80A 021.72 trong một thời gian. Hiện nay, cơ quan Trung ương Hội đang sử dụng chiếc xe này.

"Hội Luật gia Việt Nam chỉ cho Viện sử dụng cùng 1 chiếc xe trên trong một thời gian, còn chiếc xe biển xanh còn lại (biển số 80A-020.45) không phải là tài sản của Hội Luật gia Việt Nam mà là tài sản của Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu do viện đăng ký, quản lý và sử dụng" - ông Long nói.

Về việc thành lập Viện và bổ nhiệm Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho biết Đề án thành lập Viện và nhân sự viện trưởng được đưa ra xin ý kiến về chủ trương của Đảng đoàn, sau đó trình Ban Thường vụ Trung ương Hội thảo luận đồng ý ra Nghị quyết. Căn cứ Nghị quyết của Ban Thường vụ, Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam tiến hành bổ nhiệm ông Lê Hoàng Anh Tuấn làm Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu.

"Trong quá trình hoạt động từ khi thành lập đến nay, cá nhân ông Lê Hoàng Anh Tuấn và Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu chưa có vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật tại cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian qua do Viện là đơn vị tự chủ về kinh phí, điều kiện về nhân lực và tài chính có khó khăn nên hoạt động của Viện chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra" - Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho hay.

Ông Trần Đức Long cũng cho biết trong năm 2017 đã có đơn tố cáo của công dân cho rằng ông Lê Hoàng Anh Tuấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của họ. Để làm rõ sự việc, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam đã yêu cầu ông Tuấn báo cáo về những nội dung đơn tố cáo đã nêu. Ông Tuấn cam kết không có hành vi lừa đảo nào, nếu có hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo Hội.

Mặt khác, lãnh đạo Hội đã phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) khi cơ quan này đến liên hệ, làm việc theo yêu cầu. Lãnh đạo Hội đề nghị phía cơ quan công an xác minh, làm rõ các nội dung liên quan, nếu ông Lê Hoàng Anh Tuấn vi phạm thì cương quyết xử lý theo quy định, đồng thời thông tin lại cho Hội, để xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Hội Luật gia Việt Nam không nhận được thông tin gì từ cơ quan Công an TP Vinh.

"Với vụ việc lần này, quan điểm của Lãnh đạo Hội là khách quan, xác minh làm rõ, nếu phát hiện ông Lê Hoàng Anh Tuấn có vi phạm thì Hội Luật gia Việt Nam kiên quyết xử lý theo Điều lệ Hội và quy định của pháp luật" - ông Long khẳng định.

Đề nghị xóa tên "nhà báo quốc tế" khỏi Hội Nhà báo Việt Nam Chiều 7-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Phan Hữu Minh, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết: sau khi rà soát, Học viện Báo chí - Tuyên truyền đã có văn bản đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam xóa tên ông Lê Hoàng Anh Tuấn khỏi hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Lì do được đưa ra là do "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn chỉ là giáo viên thỉnh giảng, không ăn lương, nên không đủ điều kiện để kết nạp vào Hội Nhà báo Việt Nam.

Văn Duẩn