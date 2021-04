Ngày 3-4, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp lái xe lạng lách, đánh võng và vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.



Trước đó, vào tối 2-4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an TP Huế tiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Huế.

Cảnh sát xử lý những trường hợp vi phạm

Sau hơn 3 giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác đặc biệt đã phát hiện, xử lý 30 trường hợp vi phạm với 57 lỗi, như: không có giấy phép lái xe, không đủ tuổi điều khiển phương tiện, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ… Lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ 5 thanh niên từ 16 đến 23 tuổi có hành vi điều khiển xe máy chạy lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tổ công tác đã lập biên bản 30 trường hợp, tạm giữ 25 xe máy, xử phạt tổng số tiền hơn 80 triệu đồng.

Các trường hợp vi phạm đưa về trụ sở để xử lý

Các tổ công tác đặc biệt này làm nhiệm vụ vào các tối cuối tuần từ thứ 6 đến chủ nhật để góp phần đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn TP Huế.