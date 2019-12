Thời gian gần đây, theo phản ánh của các hãng hàng không, không ít trường hợp các trang thiết bị trên máy bay bị hư hại ngoài ý muốn do những hành động tưởng như rất nhỏ của hành khách, dẫn đến việc kế hoạch khai thác bị thay đổi để khắc phục sự cố, gây thiệt hại lớn cho các hãng hàng không.



Theo nguồn tin, một trong những vấn đề phổ biến nhất là tình trạng thất lạc dây đai an toàn. Dây đai an toàn bị mất tại vị trí ghế ngồi sau khi chuyến bay kết thúc, hoặc hành khách yêu cầu đai nối dài dây, dây an toàn cho trẻ em nhưng không trả lại cho tiếp viên sau khi chuyến bay kết thúc. Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết từ đầu năm 2019 đến nay đã chi gần 1 tỉ đồng để bổ sung gần 600 chiếc dây an toàn bị thất lạc.

Bên cạnh đó, sự cố tắc bồn cầu cũng là vấn đề gây nhức nhối vì những ảnh hưởng nghiêm trọng. Hệ thống toilet máy bay không thể sử dụng được do bị kẹt các vật do hành khách thả vào.

Trên máy bay thể hiện rõ quy định không được vứt rác vào bồn cầu (ảnh trái) và vị trí vứt rác trong toilet (ảnh phải)

Kỹ sư của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) chia sẻ có rất nhiều "vật thể lạ" họ tìm thấy trong đường ống toilet máy bay như khăn mặt, cả cuộn giấy vệ sinh, khăn ăn, cốc giấy, thậm chí cả bỉm hay các chai rượu mini.

Để thông tắc đường ống toilet máy bay, các kỹ sư, nhân viên bảo dưỡng máy bay phải tháo lắp các bộ phận, đường ống theo quy trình kỹ thuật, ngâm hóa chất, đồng thời dùng vòi nước áp suất cao để làm sạch cặn đường ống,... buộc máy bay dừng bay trong nhiều giờ, có thể mất tới 7 ngày, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cũng như thiệt hại "khủng" về kinh tế cho hãng.

Còn rất nhiều trường hợp khác gây thiệt hại về vật chất do sơ xuất của hành khách như xước màn hình phía trước ghế ngồi, hỏng tai nghe, rách túi da đựng tạp chí... Các sự cố này đều khiến cho hãng hàng không mất nhiều chi phí và thời gian cho công tác khắc phục. Từ đầu năm 2019 đến nay, Vietnam Airlines đã thay thế gần 100 khối màn hình; thay mới, sửa chữa các túi da đựng tạp chí bị hỏng, rách do hành khách kê, gác chân, với chi phí cho mỗi chiếc túi mới theo giá của nhà sản xuất là hơn 20 triệu đồng.

Màn hình giải trí bị hư hại

Những chiếc "siêu máy bay" mới toanh cũng xuất hiện tình trạng màn hình giải trí hỏng do khách bất cẩn

Ngoài ra, gần đây, vẫn xuất hiện tình trạng hành khách mở áo phao khi không có sự hướng dẫn của tiếp viên, hoặc mang áo phao ra khỏi máy bay.

Ngày 7-10, nữ hành khách D.T.D (59 tuổi, ở quận Ba Đình, TP Hà Nội) trong khi làm thủ tục soi chiếu cho chuyến bay VJ408 từ Liên Khương đi Hà Nội đã phát hiện 1 áo phao trong hành lý. Lực lượng chức năng truy được áo phao này được lấy trên chuyến bay VJ783 của Hãng hàng không VietJet trước đó. Bà D. sau đó bị xử phạt hành chính 8,5 triệu đồng.

Việc này cho thấy một bộ phận người dân đi máy bay ý thức còn rất kém. Trong trường hợp áo phao bị sử dụng/làm hỏng, chuyến bay phải quay đầu để cắt khách do yêu cầu về an toàn, mỗi chuyến bay phải có đủ áo phao tương ứng với số người trên máy bay, đề phòng tình huống hạ cánh khẩn cấp trên mặt nước.

Việc hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm của máy bay, làm xuồng phao tự động bung ra cũng vẫn xuất hiện. Trên chuyến bay QH1414 của Bamboo Airways từ sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) đi sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) ngày 26-7, một hành khách nam bất ngờ mở tung cửa thoát hiểm số 3 bên trái trước khi máy bay cất cánh. Sự cố khiến chuyến bay bị chậm giờ khởi hành để xử lý các vấn đề liên quan, và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hành khách khác trên chuyến bay. Một số chuyến bay sau của Bamboo Airways bị ảnh hưởng dây chuyền từ sự cố này.

Trên máy bay, mỗi cửa thoát hiểm đều được bố trí xuồng phao cứu sinh, tự động bung ra khi cửa được mở. Mỗi phao tương ứng số khách nhất định. Khi một xuồng phao cứu sinh không sử dụng được, chuyến bay sẽ phải giảm số lượng khách theo tỷ lệ tương ứng, sau đó máy bay sẽ được đưa vào xưởng để lắp đặt lại xuồng phao với chi phí lớn, có khi lên đến hơn 10.000 USD.