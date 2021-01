Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội

Ngày 25-1, trao đổi với báo chí trước thềm Đại hội XIII của Đảng chính thức khai mạc vào hôm nay (26-1), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đã xây dựng Chỉ thị, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể như, ngày 10-1 đã tổ chức Lễ ra quân bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau dịp diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với mục tiêu "Tổ chức đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội".

V.Duẩn