Ngày 8-6, UBND tỉnh Long An và Liên minh Công nghệ Saigontel - NGS tổ chức khai trương "Nền tảng xã hội số - ứng dụng Long An ID". Tham dự sự kiện, có lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.



Với nền tảng công nghệ định danh điện tử eKYC, "Long An ID" tích hợp nhiều chức năng ưu việt như nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo,... Ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, cập nhật tin tức đời sống - xã hội, nhắn tin tương tác, mua bán, trao đổi hàng hóa và nhận các ưu đãi khuyến mại mới nhất, gửi thông tin phản ánh đến chính quyền...

Ông Nguyễn Văn Út (thứ 5 từ trái sang), Chủ tịch UBND tỉnh Long An, và ông Phạm Tấn Hòa (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, thứ 2 từ phải sang) tại lễ khai trương "Nền tảng xã hội số - Ứng dụng Long An ID"

Với công nghệ hiện đại, thiết kế giao diện thân thiện dễ sử dụng, mọi người dân Long An có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích trên ứng dụng.

Ứng dụng được xây dựng nhằm hỗ trợ người lao động, dù là bất kỳ ai, đến từ bất cứ đâu, khi muốn tìm kiếm công việc hay bắt đầu cuộc sống tại Long An cũng có thể an tâm vì mọi tiện ích cơ bản nhất đều đã có sẵn trên app "Long An ID". Hiện tại, người dùng có thể cài đặt ứng dụng này từ 2 kho ứng dụng Apple Store và Google Play.

Phát biểu tại buổi khai trương, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết việc ra mắt của ứng dụng "Long An ID" cộng hưởng cùng với hoạt động của Kho Cơ sở dữ liệu dùng chung Trung tâm Điều hành thông minh của tỉnh (IOC) và các nền tảng số khác đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng.

Đây là cơ sở, nền tảng dẫn dắt, thúc đẩy tỉnh chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; giúp tỉnh hướng tới một "Long An số", một Long An ngày càng phát triển, hiện đại.

Thời gian tới, để tiếp tục hoàn thiện, phát huy tối đa hiệu quả của ứng dụng "Long An ID", UBND tỉnh Long An giao Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp các sở, ngành, địa phương cùng Liên Minh Saigontel - NGS tiếp tục nghiên cứu triển khai mở rộng các chức năng, tiện tích của ứng dụng, hướng tới mục tiêu ứng dụng này thật sự trở thành cầu nối quan trọng giữa người dân - người lao động với doanh nghiệp và chính quyền.

Cũng theo lãnh đạo UBND tỉnh Long An, "Nền tảng xã hội số - Ứng dụng Long An ID" là bước đi chiến lược trên con đường xây dựng và phát triển trụ cột xã hội số của tỉnh, với mục tiêu tạo ra không gian số an toàn, thuận tiện, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ và kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi trên ứng dụng giữa Liên minh công nghệ SAIGONTEL – NGS và Tỉnh đoàn Long An

Tại buổi lễ, Liên minh Công nghệ SAIGONTEL – NGS và Tỉnh đoàn Long An ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi trên ứng dụng. Đây là động thái thể hiện quyết tâm lớn của tỉnh để đạt được lộ trình chuyển đổi số, thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều doanh nghiệp.