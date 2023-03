Nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2023) và 40 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an (8.3.1983 - 8.3.2023), chiều 6-3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Đoàn Đại biểu các nữ anh hùng, nữ sĩ quan, nữ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, đại diện các thế hệ cán bộ Hội Phụ nữ Bộ Công an qua các thời kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá 40 năm qua, Hội Phụ nữ Bộ Công an không ngừng phát triển về mọi mặt, xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ Công an dũng cảm, là những "bông hồng thép" - khắc tinh của tội phạm, có sức lan tỏa sâu rộng.

"Các đồng chí đã giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam anh hùng; khẳng định vững chắc vị thế, vai trò toàn diện của phụ nữ trong các lĩnh vực công tác công an, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ cả nước phát triển, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu đại diện các thế hệ cán bộ Hội Phụ nữ Bộ Công an Ảnh: PHẠM THẮNG

Chủ tịch Quốc hội mong muốn và bày tỏ tin tưởng phụ nữ Công an nhân dân tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và hình ảnh người Công an "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình".