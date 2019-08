Theo đó, VKSND TP Nha Trang xác định bị can đầu vụ là ông Đinh Tiến Sử (SN 1972, ngụ TP HCM), Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt (Công ty Bạch Việt - chủ đầu tư khách sạn Bavico Nha Trang). Ba bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Hiếu (50 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Hiếu (40 tuổi, cùng ngụ TP Nha Trang), Phan Thị Hoài Nhung (33 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận).



Cáo trạng xác định: Tháng 5-2016, ông Đinh Tiến Sử ký hợp đồng Công ty TNHH Kỹ thuật - thiết bị công nghệ Nam Giao (gọi tắt Công ty Nam Giao) thuê toàn bộ tầng 4 khách sạn Bavico với giá 190 triệu đồng/tháng để kinh doanh karaoke, massage, thời hạn 5 năm. Giám đốc Công ty Nam Giao đã giao lại cho một người tên Vĩ (chưa xác định được lai lịch) quản lý, điều hành kinh doanh. Vĩ thỏa thuận, cho Nguyễn Văn Hiếu đưa 26 tiếp viên nữ đến tầng 4 khách sạn Bavico phục vụ khách hát karaoke, bán dâm cho khách Trung Quốc từ tháng 9-2016.

Khu vực tầng 4 của khách sạn Bavico hoạt động karaoke, massage bán dâm cho khách Trung Quốc

Đầu tháng 7-2017, dù còn 4 năm nữa mới kết thúc hợp đồng cho thuê, nhưng ông Đinh Tiến Sử đã quyết định dừng cho Công ty Nam Giao thuê tầng 4 để trực tiếp kinh doanh.

Theo đó, ông Đinh Tiến Sử tiếp tục giữ lại toàn bộ nhân viên phục vụ kinh doanh karaoke, phiên dịch tiếng Trung Quốc tại tầng 4 khách sạn Bavico để phục vụ khách như trước đây. Đồng thời, ông Sử thỏa thuận cho ông Nguyễn Văn Hiếu tiếp tục đưa nữ tiếp viên bán dâm cho khách Trung Quốc với giá tiền, tỉ lệ ăn chia như cũ.

Cụ thể, giá phục vụ mỗi lượt khách hát karaoke có yêu cầu tiếp viên nữ phục vụ là 200 nhân dân tệ (khoảng 600.000 đồng). Trong số tiền đó, chủ cơ sở kinh doanh karaoke hưởng 200.000 đồng, còn lại 400.000 đồng giao cho tiếp viên phục vụ do Hiếu quản lý.

Giá bán dâm cho mỗi lượt khách là 550 nhân dân tệ (khoảng 1,8 triệu đồng). Trong đó ông Sử hưởng 700.000 đồng, còn lại giao cho gái bán dâm do Hiếu quản lý.

Ông Sử còn thuê một người Trung Quốc có tên Tian Yayong (tên tiếng Việt là Dũng) làm phiên dịch, thông báo giá tiền khi khách Trung Quốc đến khách sạn Bavico hát karaoke, mua dâm. Ông Sử thuê 7 nhân viên phục vụ (gọi là locker) tại tầng 4 làm nhiệm vụ dẫn khách vào phòng hát karaoke hoặc vào phòng mua dâm.

Sau khi khách Trung Quốc trả tiền mua dâm, nhân viên thu ngân sẽ giao chìa khóa các phòng không số từ tầng tám đến tầng 23 của khách sạn Bavico cho các locker để đưa khách vào hành lạc.



Ông Đinh Tiến Sử được xác định là người đứng đầu, có hành vi chứa mại dâm cho khách Trung Quốc tại khách sạn Bavico

Cáo trạng cũng xác định, bà Phan Thị Hoài Nhung được ông Sử bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành khách sạn Bavico có nhiệm vụ giám sát toàn bộ hoạt động, trong đó có cả hoạt động mua bán dâm; ông Nguyễn Thị Thanh Hiếu được ông Sử bổ nhiệm quản lý hoạt động khu vực tầng 4.

Khuya 24-10-2017, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ đột kích khách sạn Bavico. Tại ba phòng không số ở các tầng 8, 20 và 21, lực lượng chức năng bắt quả tang ba cô gái đang bán dâm cho các khách nam người Trung Quốc. Cùng lúc, tại tầng 4 của khách sạn này, lực lượng công an khống chế người trực tiếp điều hành động mại dâm là ông Nguyễn Văn Hiếu, tạm giữ 22 cô gái đang chờ đến lượt bán dâm. Tháng 2-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam đối với ông Đinh Tiến Sử để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Theo cáo trạng, ngày 18-1-2017, ông Đinh Tiến Sử bị TAND quận Tân Bình, TP HCM phạt 2 năm 6 tháng tù vì tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" nhưng cho hưởng án treo.