Vụ việc xảy ra trưa 19-10, quán karaoke K-T tọa lạc tại tại địa chỉ 672-676 đường Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10, TP HCM là căn nhà 1 trệt, 4 lầu nằm trong khu vực dân cư buôn bán đông đúc, nhà ở kết hợp kinh doanh san sát.

Cột khói bốc lên từ quán karaoke

Người dân quanh đó cho hay khi vụ việc xảy ra mọi người đã nhanh chóng gọi điện đến cảnh sát PCCC-CNCH.

Nhận tin báo cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP HCM điều động Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận 10 và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP đến hiện trường triển khai cứu hỏa. Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng không chế thành công đám cháy.



Lực lượng chức năng triển khai phương tiện chữa cháy

Theo xác minh ban đầu, hỏa hoạn xuất phát từ một phòng trên lầu 2 quán karaoke. Hỏa hoạn không thiệt hại về người nhưng thiêu rụi khoảng 80 m2/1200 m2. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Được biết, quán karaoke K-T hoạt động từ nhiều năm nay. Hiện quán này chưa hoạt động trở lại sau khi TP HCM từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, trở lại trạng thái bình thường theo hướng thích ứng an toàn - linh hoạt - kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.