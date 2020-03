Ngày 20-3, ông Nguyễn Thành Được, Viện trưởng Viện KSND huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), cho biết Viện KSND huyện Tư Nghĩa đã có Quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn giao thông xảy ra tối 25-8-2019 giữa xe máy biển số 76K3-8873 do Bùi Văn Mẫn (17 tuổi; ngụ xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa) điều khiển và xe máy biển số 76L3-4201 do bà Nguyễn Thị Thanh Liễu (50 tuổi; ngụ xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa) điều khiển. Đồng thời với quyết định khởi tố, Viện KSND huyện Tư Nghĩa yêu cầu Công an huyện Tư Nghĩa điều tra lại toàn bộ vụ án tai nạn giao thông.



Theo Viện KSND huyện Tư Nghĩa, qua xem xét toàn bộ hồ sơ cũng như kết quả xác minh hiện trường, nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do Bùi Văn Mẫn điều khiển xe máy tốc độ nhanh, không bảo đảm khoảng cách; khi vượt lên xe bà Liễu chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng khiến bà Liễu tử vong.

Sáng 20-3, Công an huyện Tư Nghĩa dựng lại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.Trực

Xét thấy lỗi của Bùi Văn Mẫn trong trường hợp này là lỗi vô ý nhưng Bùi Văn Mẫn phải chịu trách nhiệm đối với hành vi phạm tội của mình. Nên Viện KSND huyện Tư Nghĩa hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an huyện Tư Nghĩa, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Trong sáng 20-3, Công an huyện Tư Nghĩa cũng đã mời các nhân chứng cùng Bùi Văn Mẫn tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, dù trực tiếp gây tai nạn khiến bà Liễu tử vong nhưng cơ quan Công an huyện Tư Nghĩa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và đề nghị xử lý hành chính đối với Bùi Văn Mẫn. Vụ việc gây bức xúc đối với gia đình bị hại nên họ có đơn gửi đi nhiều nơi.