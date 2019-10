Chiều 1-10, tại buổi họp báo quý 3-2019, thông tin về việc Trung tá Mai Phương Trang, Trưởng Công an phường An Cư bị "tố" chửi và xô xát với bà Tăng Chí Liễu (46 tuổi; ngụ đường Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều) ở chợ Cả Đài vào sáng 28-8, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: "Chúng tôi đã phối hợp với Công an TP và Công an quận đi xác minh, trích xuất camera thì đến thời điểm này chưa có hình ảnh nào hay chứng cứ nào cho thấy Công an phường An Cư đánh dân".



Hình ảnh bị "tố" là xô xát giữa bà Liễu và nữ Trưởng Công an phường An Cư. Ảnh: Cắt từ clip

Trên địa bàn phường An Cư đang tồn tại 2 chợ tự phát là chợ Cả Đài, chợ Đề Thám và 1 chợ đang kêu gọi đầu tư là chợ An Cư. Mục tiêu của phường là sắp xếp lại, đưa các hộ tiểu thương ở chợ Cả Đài vào chợ An Cư buôn bán nhằm tạo đường thông hè thoáng tạo, trật tự và mĩ quan đô thị. Trong chợ Cả Đài có 27 hộ buôn bán, khi vận động thì có 25 hộ vào chợ An Cư buôn bán, còn 2 hộ không chịu vào. Hai hộ này bán hàng tươi sống trước ngôi chùa, không đảm bảo tính thanh tịnh. Ngay khu vực này có nhiều trường học nên tình hình giao thông rất phức tạp.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều thông tin tại buổi họp báo quý 3

"Khi vận động 2 hộ này không được, nên đoàn công tác của phường tuyên truyền người dân nơi đây không mua hàng của 2 hộ này để họ bán ế, sẽ tự di dời nên đã gây ra sự thù hằn với đoàn công tác. Ngày 28-8, đoàn đi vận động thì gặp bà Liễu (nhà cạnh bên 2 hộ này). Bà Liễu mua hàng xong rồi vừa đi như kiểu vừa mua vừa chọc tức đoàn công tác. Đoàn vận động bà Liễu không được thì có lời qua tiếng lại, sau đó xảy ra xô xát", ông Ánh nói.

Theo ông Ánh, nguyên nhân các hộ không chịu di dời vì chợ Cả Đài có từ lâu nên khi vào chợ mới họ chưa quen. Ông Ánh nhấn mạnh: "Thời gian tới, sẽ sắp xếp lại trật tự đô thị và đưa các tiểu thương vào trong chợ An Cư là chuyện cần thiết".