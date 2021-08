Sáng 29-8, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Long Tân, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), đại uý Nguyễn Viết Nga cùng trung uý Vũ Lê Thanh Long (công an xã Long Tân) thấy một thiếu niên đi xe đạp tới gần chốt.



Khi kiểm tra thông tin, trung uý Long phát hiện em không có giấy tờ tuỳ thân, cũng không có giấy đi đường theo quy định nên giữ lại để kiểm tra. Khi hỏi đi đâu thì thiếu niên này trả lời "em về quê ở Đắk Lắk". Quá ngạc nhiên, vì Đắk Lắk rất xa, đi xe đạp không biết khi nào tới, lực lượng làm nhiệm vụ gặng hỏi thì em này trả lời "quê em cách đây khoảng 400km".

Em Đại cùng chiếc ba lô hành trình về quê bằng xe đạp

Thiếu niên này trình bày, mình tên Hà Văn Đại (15 tuổi, quê ở thôn Cao Thắng, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Từ đầu năm 2021, do hoàn cảnh khó khăn, Đại theo xe về xã Lộc An, huyện Đất Đỏ để kiếm việc làm, và ở trọ gần cảng cá Lộc An. Tuy nhiên do dịch Covid-19 nên không tìm được việc, nhiều tháng nay cũng không còn tiền sinh hoạt. Thời gian này, những người ở trọ cùng cũng đã đi hết, Đại cũng không còn tiền để trả phòng trọ nên đã thu dọn đồ đạc đi bộ về quê.

Xách ba lô, đi bộ được khoảng 10km, khi dừng chân nghỉ, Đại gặp được một người tốt cho em một chiếc xe đạp. Khi đang đạp đến xã Long Tân thì bị yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Người dân hỗ trợ sửa lại xe đạp cho Đại

Nhận thấy, việc để Đại đạp xe đi về vô cùng nguy hiểm, hơn nữa đang thời gian thực hiện giãn cách xã hội không thể để em đi qua chốt, công an xã Long Tân đã yêu cầu Đại gọi điện về cho gia đình để xác minh. Sau khi gia đình em gửi giấy khai sinh qua, công an xã đã thống nhất không xử phạt nhưng cũng không thể để Đại tiếp tục di chuyển. "Người dân xung quanh thấy thương quá cũng tặng Đại chiếc xe khác có thắng để em đạp an toàn hơn", trung uý Long chia sẻ.

Đại được một người phụ nữ tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ hỗ trợ ăn ở cho tới khi hết giãn cách xã hội sẽ tính tiếp

Cũng lúc này, chưa tìm ra cách gì hỗ trợ Đại thì đại uý Nguyễn Viết Nga nhớ ra có một người quen cũng tên Nga thường xuyên giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn nên đã liên hệ chị này để nhờ hỗ trợ.

Nhận được thông tin, chị Nga đã lái ô tô đến chở Đại về nhà ở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. Chị Nga cho biết sẽ cho em ăn, ở tại nhà chị ít nhất cho đến khi hết giãn cách xã hội, lúc đó sẽ liên hệ gia đình để đưa Đại về quê.