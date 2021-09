Trong căn nhà trọ chưa đầy 30 m2 tại ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM, 2 chị em Huỳnh Anh Thư (lớp 11 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ) và Huỳnh Ngọc Như (lớp 4 Trường Tiểu học Ngã Ba Giồng) phải chia nhau khoảng không gian chật chội để học online.



Tiếp sức

Ông Nguyễn Văn Hạn, cha của Thư và Như, cho biết nhà chỉ có 1 điện thoại có thể kết nối internet nên phải nhường cho con gái lớn học online ngày 2 buổi, còn đứa nhỏ thì mượn điện thoại hàng xóm học buổi sáng. "Rất may là gia đình tôi còn mượn được điện thoại cho Ngọc Như học, nếu không thì không biết con bé học online bằng cách nào" - ông Hạn bày tỏ.

Em Nguyễn Thảo My (lớp 11 Trường THPT Thạnh Lộc, quận 12) cũng phải mượn điện thoại của người cậu để học online mỗi ngày. Nhà chỉ có 1 điện thoại kết nối mạng được nên My phải nhường cho em trai học lớp 4.

My cho biết học trên điện thoại khá bất tiện do màn hình nhỏ, không rõ chữ, em phải căng mắt ra nhìn. "Em chỉ mong dịch bệnh qua mau để đến lớp mỗi ngày" - My thổ lộ.

Để hỗ trợ dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới, nhiều đoàn thể, MTTQ ở nhiều địa phương đã vận động các nhà hảo tâm, trích quỹ đoàn thể tặng máy tính, tập sách, học bổng cho các em.

Tại quận Bình Tân, TP HCM - địa phương có đông người dân ngoại tỉnh với nhiều hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, Hội LHPN quận đã tặng 4 máy tính xách tay cho các học sinh thiếu thốn điều kiện học tập. Ngoài ra, Hội LHPN quận còn vận động các nhà hảo tâm tặng 5 tủ sách (500 quyển/tủ) cho các khu nhà trọ đông dân trên địa bàn trước ngày 30-9.

"Riêng 214 trẻ mồ côi do dịch Covid-19, quận đang khảo sát từng hoàn cảnh để hỗ trợ các em" - bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Tân, thông tin.

Đại diện Hội LHPN quận 5, TP HCM tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chú trọng sự ổn định lâu dài

Ngoài công tác chăm lo cho các em mồ côi, khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều địa phương còn đặc biệt chú trọng "đường dài".

Vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 5, TP HCM đã vận động các nhà hảo tâm tặng 95 triệu đồng cho 19 trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Riêng Bệnh viện Chợ Rẫy trao 3 suất "học bổng đỡ đầu" định kỳ hằng tháng cho các học sinh THPT (3 triệu đồng), tiểu học và THCS (2 triệu đồng) cho đến khi các em tốt nghiệp đại học.

Tại quận Tân Bình, TP HCM, Ủy ban MTTQ quận đang rà soát danh sách các em thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn để trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ (từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng/suất, tùy cấp học). Dự kiến, hơn 300 em sẽ được nhận học bổng thời gian tới.

Theo bà Vũ Thị Nguyệt, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ quận Tân Bình, toàn quận có 32 trẻ mồ côi do dịch bệnh. Ủy ban MTTQ quận đã vận động các nhà hảo tâm chung tay chăm lo lâu dài cho các em.

"Tin vui là đã có 3 đơn vị nhận đỡ đầu cho 6 trẻ mồ côi với hoàn cảnh đặc biệt. Hằng tháng, mỗi em nhận hỗ trợ 1 triệu đồng cho đến hết năm 2022. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ quận còn vận động được 36 triệu đồng và đã trao học bổng cho 32 trẻ mồ côi, mỗi suất từ 1 - 2 triệu đồng, tùy cấp học" - bà Nguyệt cho biết.