UBND TP HCM vừa có công văn, chấp thuận ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng và Thanh tra TP về việc không tháo dỡ phần diện tích vi phạm tại dự án Tổ hợp nhà ở - nhà ở xã hội Tân Bình Apartment, công trình số 32 Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Tân Bình (gọi tắt là dự án Tân Bình Apartment) theo chủ trương phải bảo toàn, cân đối các chỉ tiêu quy hoạch chung của toàn dự án theo đúng quy định pháp luật.



Vi phạm nhưng được tồn tại

Đó là 2 hạng mục thuộc khối I của dự án. Hạng mục 1 có diện tích 332 m2 tại tầng lửng (sàn tầng 3), cao độ +8,4 m, bít 18 lô thông tầng. Phần diện tích này đã được chủ đầu tư bàn giao cho khách hàng. Do đó việc thỏa thuận với khách hàng để mua lại phần diện tích này gặp khó khăn nên không thể thực hiện được. Hạng mục 2 có diện tích hơn 42 m2 tại vị trí 4 góc của công trình trục 1/A, 1/D, 9/A, 9/D, tầng kỹ thuật tại cao độ +6 m đến tầng có cao độ 44,85 m.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cuối năm 2011, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Bình đã đề nghị Sở Xây dựng không tháo dỡ đối với 2 hạng mục nêu trên. Lý do công ty đưa ra là nếu tháo dỡ sẽ không bảo đảm khả năng chịu lực và chất lượng công trình, gây mất ổn định công trình.

Xem xét đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Bình và căn cứ vào kiểm tra kết cấu công trình của Công ty TNHH IPC Việt "sẽ làm mất ổn định toàn bộ phần thân công trình" nên Sở Xây dựng nhận thấy đề xuất không tháo dỡ đối với hạng mục 1 của chủ đầu tư là có cơ sở và cần thiết.

Đối với hạng mục 2, căn cứ kết quả kiểm tra kết cấu công trình của Công ty TNHH IPC Việt: "Việc cắt kết cấu tại 4 góc tòa nhà vị trí trục1/A, 1/D, 9/A, 9/D, tầng kỹ thuật tại cao độ +6 m đến tầng có cao độ 44,85 m sẽ làm kết cấu dầm và sàn không bảo đảm khả năng chịu lực (độ võng bị vượt quá và cốt thép dầm sàn không đủ), nếu phá dỡ sẽ gây mất ổn định toàn bộ công trình".

Mặt khác, theo Sở Xây dựng, do dự án còn khối I (khối căn hộ thương mại) phía trước tiếp giáp đường Hoàng Bật Đạt chưa xây dựng, chưa được cấp giấy phép xây dựng nên phần diện tích xây dựng vi phạm tại các hạng mục công trình này được cấn trừ vào các chỉ tiêu quy hoạch (mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất) khi thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng tại khối I.

Không thể tháo dỡ...

Trước đánh giá của Sở Xây dựng, UBND TP đã yêu cầu Thanh tra Sở Xây dựng vào cuộc. Để có cơ sở tham mưu cho UBND TP, Thanh tra TP đã đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng thẩm định lại kết quả kiểm tra kết cấu của Công ty TNHH IPC Việt và có ý kiến chuyên ngành cụ thể đối với từng hạng mục vi phạm.

Từ đề nghị của Thanh tra TP, Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng kiểm tra, tính toán lại báo cáo kiểm tra hệ kết cấu do Công ty TNHH IPC Việt lập. Theo đó, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xác định kết quả tính toán của Công ty TNHH IPC Việt lập là có cơ sở. Việc tháo dỡ các diện tích sai phép còn lại tại tầng lửng và 4 góc trục 1/A, 1/D, 9/A, 9/D sẽ gây ra tình trạng không bảo đảm ổn định và khả năng chịu lực của kết cấu tổng thể công trình. Việc gia cường chống đỡ hệ kết cấu tương đối phức tạp do liên quan đến việc lựa chọn đơn vị thực hiện, phê duyệt biện pháp phù hợp và thời gian có thể kéo dài… Ý kiến thẩm định của Thanh tra TP cho thấy có hạng mục công trình không thể tiến hành tháo dỡ do ảnh hưởng đến an toàn của toàn bộ công trình.

Theo Sở Xây dựng, việc này nhằm giải quyết dứt điểm các vướng mắc và vi phạm xây dựng tại dự án; đồng thời tạo điều kiện cho chủ đầu tư khắc phục các sai phạm, khẩn trương hoàn thiện công trình, bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng, tránh tình trạng người dân tụ tập khiếu nại đông người gây mất an ninh, trật tự.