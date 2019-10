Theo đại diện Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cán bộ và chiến sĩ Quân khu 4 đã huy động 14.000 người, Quân khu 5 hơn 12.000 người, Quân đoàn 3 ở Tây Nguyên ứng trực 24/24 giờ để sẵn sàng cứu hộ - cứu nạn khi có sự cố xảy ra.



Ngư dân kéo tàu cá vào bờ tránh bão sau khi bị đứt dây neo tại biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Ảnh: ANH TÚ

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin khu vực dự kiến bão số 5 đổ bộ là khu vực sôi động nhất về kinh tế biển của cả nước. Nếu không ứng phó kịp thời sẽ thiệt hại nặng nề hơn rất nhiều lần so với những nơi khác.

"Lo nhất là những tàu thuyền vãng lai, không thông thuộc luồng lạch; sự an toàn cho du khách, nhất là du khách đi tour tuyến lẻ. Cần tập trung phòng tránh sạt lở, lũ quét ở miền núi vì bình thường chúng ta chủ yếu quan tâm đến khu vực bão đổ bộ, trong khi những thiệt hại nặng nề thường từ vùng núi" - ông Hiệp lưu ý. Vị lãnh đạo này yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cần đặc biệt lưu ý về hồ chứa, hồ đập vì có nhiều nơi đang thi công và xuống cấp, tránh lặp lại sự cố như mưa hoàn lưu bão số 4 đã gây kẹt cửa van thủy điện và 2 vụ vỡ đê.

Theo dự báo, sau khi vào đất liền, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 31-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,6 độ vĩ Bắc; 108,5 độ kinh Đông, trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia.

Trong ngày 31-10, ở khu vực phía Nam Tây Nguyên và Ninh Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to (tổng lượng mưa 50-100 mm/đợt); khu vực phía Bắc Tây Nguyên và Khánh Hòa có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm); ở các tỉnh/thành từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có mưa rất to (tổng lượng mưa 300-400 mm/đợt, có nơi 400-600 mm/đợt).

Từ ngày 31-10 đến 2-11, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt; riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nơi 300-500 mm/đợt).

Cảnh báo từ ngày 4 đến 5-11 trở đi, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở Trung Bộ.