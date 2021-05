Trưa 23-5, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đã thông tin báo chí những thông tin mới nhất tình hình bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ông Bùi Văn Cường, đến 11 giờ ngày 23-5, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã nhận được báo cáo nhanh về tình hình trong ngày bầu cử của 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tính đến thời điểm này, có nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao. Ở một số địa phương trong cả nước có tổng số cử tri của tỉnh đã tham gia đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao (Điện Biên 85%, Quảng Ninh 84,53%; Quảng Ngãi 81,76%; Cao Bằng 80,3%, Hà Giang có 77,65%, Vĩnh Phúc 71,89%).

Một số địa phương có các khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: tỉnh Quảng Ngãi có 255 khu vực và 18 xã; tỉnh Quảng Ninh có 152/1.483 Tổ bầu cử; tỉnh Cao Bằng có 62/1005 Tổ bầu cử; tỉnh Điện Biên có 13 xã và 296/2020 Tổ bầu cử; tỉnh Bình Phước có 40/933 Tổ bầu cử; tỉnh Trà Vinh có 66/1021 Tổ. Hầu hết các khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt 100%.

Tại những khu cách ly tập trung, Tổ bầu cử đã cử thành viên mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu cử đến cơ sở cách ly để cử tri nhận phiếu và thực hiện quyền bầu cử, bảo đảm đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại các khu vực bỏ phiếu, các đơn vị phụ trách công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương triển khai, túc trực 24/24 giờ. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội cho đến 10 giờ sáng nay chưa có vấn đề bất thường xảy ra.

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường cũng thông tin một số nơi có trường hợp cử tri có triệu chứng ho sốt, thành viên Tổ bầu cử hướng dẫn đi riêng để cử tri bỏ phiếu vào các thùng phiếu dự phòng, đảm bảo không để lây nhiễm dịch bệnh tại các điểm bầu cử. Các Tổ bầu cử hướng dẫn thực hiện đúng quy định phân luồng cử tri đi bầu theo giờ, hạn chế tập trung đông người tại khu vực bỏ phiếu, bảo đảm an toàn cho cử tri.