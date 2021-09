Theo tin từ Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Đinh Việt Thắng đã tiếp tục làm việc với đại diện Nhà sản xuất máy bay Boeing để cập nhật về tình hình hoạt động của máy bay Boeing 737 Max (B737 Max) trên thế giới và có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nội dung này.



Máy bay Boeing 737 Max thuộc dòng máy bay đắt hàng nhất của Boeing

Theo thông tin cập nhật từ Nhà sản xuất máy bay Boeing, hiện nay 178 trong tổng số 195 Nhà chức trách hàng không trên thế giới đã dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động đối với máy bay Boeing 737 Max, trong đó gồm có cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay tiêu chuẩn, cấp phép bay đi/đến và bay quá cảnh cho các máy bay Boeing 737 Max.

Bên cạnh hai Nhà chức trách hàng không lớn nhất trên thế giới là Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) và Cơ quan an toàn hàng không Châu Âu (EASA) , các Nhà chức trách hàng không như Brazil, Nhật Bản, Úc cũng đã cho phép Boeing 737 Max hoạt động trở lại. Đồng thời Nhà chức trách hàng không Trung Quốc và Indonesia dự kiến sẽ dỡ bỏ lệnh cấm trong tháng 9 này.

Sau khi được Cục Hàng không liên bang Mỹ và Cơ quan an toàn hàng không Châu Âu cho phép hoạt động trở lại, hiện nay đã có hơn 360 máy bay Boeing 737 Max của 35 hãng hàng không thế giới đã khai thác trở lại. Tính đến ngày 15-9, sau khi được phép quay lại hoạt động, Boeing 737 Max đã thực hiện được hơn 150.000 chuyến bay với tổng số hơn 370.000 giờ bay an toàn. Chỉ số tin cậy khởi hành (chậm chuyến trên 15 phút vì lý do kỹ thuật) trung bình đạt trên 99,35%.

Căn cứ vào kết quả đánh giá của các nhà chức trách hàng không trên thế giới và chỉ số an toàn của loại tàu bay Boeing 737 Max sau khi được cấp phép khai thác trở lại, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT cho phép Cục thực hiện các thủ tục cần thiết để cho phép máy bay Boeing 737 Max được phép hoạt động bay đi/đến lãnh thổ Việt Nam, đồng thời triển khai quy trình cấp công nhận Giấy chứng nhận cho loại máy bay Boeing 737 Max có thể nhập khẩu vào Việt Nam.

Trước đó, đầu tháng 3-2021, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã kiến nghị Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho phép máy bay Boeing 737 Max được phép hoạt động bay quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam. Kiến nghị này được đưa ra trên cơ sở công tác khắc phục của Boeing, đánh giá của các nhà chức trách hàng không lớn trên thế giới (FAA, EASA, TCCA, ANAC,...) và các chỉ số hoạt động của máy bay Boeing 737 Max.

Sau đó, Bộ GTVT vào tháng 4-2021 đã có văn bản thống nhất với kiến nghị của Cục về việc cho phép máy bay Boeing B737 Max được phép hoạt động bay quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin từ các nhà chức trách hàng không Liên bang Nga, Úc, Trung Quốc phê chuẩn và cho phép khai thác. Ngoài ra, Cục phải đánh giá, nếu dòng máy bay này thỏa mãn các quy định của Việt Nam mới tiến hành cho phép bay đi đến và thực hiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Từ năm 2019, Boeing đã phải đối mặt với một số cuộc điều tra về thiết kế của máy bay Boeing 737 Max sau hai vụ rơi máy bay của Lion Air (Indonesia) hồi tháng 10-2018 và của Ethiopian Airlines hồi tháng 3-2019 khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng.

Các máy bay Boeing 737 Max, dòng máy bay đắt hàng nhất của Boeing, đã bị cấm bay trên toàn thế giới sau các tai nạn thảm khốc kể trên. Cục Hàng không cũng đã quyết định tạm thời không cấp phép bay mới và đình chỉ hiệu lực phép bay đã cấp đối với các chuyến bay sử dụng loại máy bay Boeing 737 Max trong vùng trời Việt Nam từ 10 giờ sáng 13-3-2019.

Trước khi các sự cố trên xảy ra, hãng hàng không Vietjet đã ký hợp đồng đặt mua 200 máy bay Boeing 737 Max mới với 2 đơn hàng năm 2016 và 2019. Vietjet cũng là hãng hàng không có đơn hàng mua Boeing B737 Max lớn nhất tại châu Á. Tuy nhiên, Vietjet chưa nhận cũng như chưa khai thác máy bay Boeing 737 Max nào trong hợp đồng nói trên.

Các điều tra sơ bộ cả hai vụ tai nạn trên cho thấy lỗi hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay (MCAS) được thiết kế đặc biệt cho dòng 737 Max, có thể là nguyên nhân dẫn tới tai nạn.

Được biết, từ khi máy bay Boeing B737 Max khai thác trở lại, Nhà sản xuất máy bay Boeing cập nhật hàng tuần các chi số độ tin cậy và an toàn liên quan đến tất cả các máy bay Boeing B737 Max đang hoạt động trên thế giới.