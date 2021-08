Sáng 21-8, UBND tỉnh Ninh Thuận đã phát công văn yêu cầu Sở Y tế, Công an tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh cần kiểm tra kỹ các trường hợp có hồ sơ F0 xuất viện từ các tỉnh, TP về địa phương.



Trước đó, ngày 18-8, bà P.T.M.T (SN 1978; ngụ xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; tạm trú ở huyện Cần Giờ, TP HCM) thuê ôtô về quê. Chiều 18-8, tài xế chở bà T về tới Trạm Y tế xã Phước Hậu làm thủ tục khai báo y tế. Tài xế trình một giấy bàn giao bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi là bà T.

Sau khi được hướng dẫn các thủ tục, tài xế đã chở bà T về nhà tại thôn Trường Sanh, xã Phước Hậu. Tiếp đó, bà T được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Dân tộc nội trú huyện Ninh Phước. Mọi thủ tục đều do tài xế thực hiện.

Sau khi xác minh, lực lượng chức năng xác định giấy bàn giao bệnh nhân Covid-19 của bà T được làm giả.

Trường Dân tộc nội trú huyện Ninh Phước, nơi bà T đang được cách ly

Qua điều tra truy vết, Công an huyện Ninh Phước xác định tài xế chở bà T. về quê là Phạm Duy Phương (SN 1989), điều khiển ôtô biển số 51H-91889. Công an huyện Ninh Phước đang phối hợp với Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ việc.

Từ vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch kiểm tra, xác minh thật kỹ các trường hợp có hồ sơ F0 xuất viện đi qua chốt; tiến hành rà soát lại toàn bộ các trường hợp có hồ sơ F0 xuất viện từ các tỉnh, TP về địa phương này.