Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Văn Sáu, phường 12 cho hay thời gian vừa qua, chính sách an sinh chăm lo cho người dân đã được nhà nước và TP HCM thực hiện tốt, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trong đại dịch. Tuy nhiên, quyền lợi của một số người dân tham gia BHXH chưa được bảo đảm. Ông Sáu cho rằng thời điểm TP HCM giãn cách, có một số người không gia hạn được BHXH do đang bị phong tỏa, không liên lạc được với địa phương dẫn đến không đóng phí đúng thời hạn. Do đó, có trường hợp chậm đóng 3 tháng sẽ bị gián đoạn, phải gia hạn lại từ đầu. Có nhiều người tham gia bảo hiểm rất lâu, có trường hợp trên 10 năm nhưng nếu gia hạn như vậy quyền lợi sẽ mất hết. Hơn nữa, việc mua lại BHYT thì 1 tháng sau người dân mới được cấp thẻ và có hiệu lực khám chữa bệnh cũng gây bất lợi lớn cho người dân. Cử tri Trần Văn Sáu kiến nghị nên xem xét tăng thời gian gia hạn đóng BHXH từ 3 lên 7 tháng.



Về vấn đề BHYT của các công nhân trong các doanh nghiệp, ông Sáu nêu bất cập việc doanh nghiệp đang nợ BHXH, BHYT nên công nhân không sử dụng được thẻ bảo hiểm của công ty. Ông Trần Văn Sáu mong muốn các ĐBQH có tiếng nói để sớm giải quyết vấn đề này để người lao động được hưởng chế độ cần thiết.

Đại diện tổ đại biểu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu chia sẻ lắng nghe và tiếp thu từng ý kiến cử tri. Bà Châu cho biết vừa qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến vấn đề BHYT, BHXH, nhất là đối với công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nợ đọng dẫn đến quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng. Đại biểu Tô Thị Bích Châu cho hay sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp phù hợp giúp người dân, đặc biệt là với công nhân lao động hưởng đầy đủ chính sách BHXH, BHYT trong hoàn cảnh dịch Covid-19 hiện nay.

Cùng ngày, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các quận, huyện trên địa bàn. Tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã tiếp thu từng ý kiến cử tri. Đại biểu Võ Văn Thưởng cho rằng TP Đà Nẵng cần phát huy vai trò của trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính. Để thực hiện mục tiêu này, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của Đà Nẵng, của cả hệ thống chính trị với sự góp sức của trung ương.