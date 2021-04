Ngày 22-4, tại cuộc họp báo định kỳ quý 1-2021, trả lời trước câu hỏi xử lý các đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán búp bê Kumanthong mà Báo Người Lao Động đã phản ánh, đại tá Hồ Trung Lập – Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ – cho biết sau khi báo đăng, qua công tác nắm địa bàn thì lực lượng công an phát hiện 2 địa điểm có dấu hiệu lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tâm linh để kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.



Đại tá Hồ Trung Lập trả lời tại cuộc họp báo

Trong đó, địa điểm ở Khu Dân cư Hưng Phú (phường Hưng Phú, quận Cái Răng) do Thái Thị Yến Nhi (SN 1997; ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt) thuê làm nơi kinh doanh. Địa điểm thứ 2 tại số 406A, khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng do Phan Kim Ngân (SN 1997) dùng làm nơi kinh doanh búp bê Kumanthong và các mặt hàng phong thủy khác.

Ngày 5-4, thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Công an quận Cái Răng tiến hành kiểm tra hành chính 2 địa điểm trên thì phát hiện 71 con búp bê. Theo lời khai của Nhi thì đây là búp bê Kumanthong. Riêng đối với địa điểm kinh doanh của Ngân, tại thời điểm kiểm tra thì chỉ phát hiện kinh doanh các mặt hàng phong thủy. Ngân cho biết đã ngưng kinh doanh búp bê Kumanthong từ ngày 18-3.

Trước vụ việc này, Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, rà soát nhưng đến nay chưa phát hiện thêm địa điểm nào trên địa bàn TP kinh doanh loại búp bê Kumanthong. Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu được, Công an quận Cái Răng xác định Nhi có dấu hiệu vi phạm về tuyên truyền tệ nạn mê tín dị đoan được quy định tại điều 99, Nghị định 15 của Chính phủ. "Thời gian tới, Công an TP sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện nói chung và Công an quận Cái Răng nói riêng, thu thập các tài liệu chứng cứ để xử lý vi phạm hành chính vụ này", đại tá Hồ Trung Lập khẳng định.