Đến nay, TP HCM đã tiêm hơn 6.219.536 mũi vắc-xin phòng Covid-19 (số người được tiêm mũi 1 là 5.876.039, mũi 2 là 343.497). Số mũi tiêm đã đưa vào hệ thống tiêm chủng quốc gia là 5.300.521, đạt tỉ lệ 85,22%. Các số liệu mũi tiêm còn lại đang lưu trữ tại các hệ thống của bệnh viện và đơn vị. Sở TT-TT và Sở Y tế đã có văn bản nhắc các đơn vị chuyển dữ liệu này về để đưa vào cơ sở dữ liệu tiêm chủng quốc gia, đến hết ngày 5-9 phải hoàn thành.



TP HCM sẽ chủ động sử dụng cơ sở dữ liệu này phục vụ cho công tác phòng chống dịch cũng như việc mở rộng sản xuất kinh doanh trong thời gian sắp tới. Cụ thể, cơ quan chức năng phối hợp cùng các Hiệp hội doanh nghiệp tại thành phố lên phương án sử dụng các cơ sở dữ liệu để có giải pháp sản xuất an toàn, sản xuất xanh. Ngoài ra, dữ liệu khi tích hợp sẽ được chuyển về kho dữ liệu dùng chung, sau đó chuyển vào cơ sở dữ liệu khai báo y tế điện tử của thành phố. Một cá nhân khi thực hiện khai báo y tế điện tử sẽ có toàn bộ thông tin tiêm chủng mũi 1 hay mũi 2.

Tại cuộc họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM, cho biết có 40.979 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, trong đó có 2.522 trẻ em dưới 16 tuổi. Trong số này, 2.720 bệnh nhân nặng đang thở máy và 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày, có 2.699 bệnh nhân xuất viện. Về an sinh, Trung tâm An sinh thành phố tại kho MTTQ thành phố tiếp nhận các loại hàng hóa nhu yếu phẩm và các thiết bị y tế bảo hộ… trị giá hơn 51 tỉ đồng. Hiện tổng số túi an sinh chuyển tới các quận, huyện, TP Thủ Đức là hơn 1,2 triệu túi.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) chuẩn bị bàn giao 200.000 gói thuốc F0 cho các địa phương. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, từ ngày 23-8 đến nay, thành phố thực hiện gần 2 triệu test nhanh kháng nguyên tại những vùng nguy cơ cao (vùng cam) và vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ). Số ca phát hiện mắc Covid-19 chiếm tỉ lệ 3,6% (khoảng 72.000 ca mắc Covid-19). Thành phố đang thực hiện test nhanh trở lại những nơi đã từng thực hiện để tìm thêm ca mắc Covid-19. Kết quả sáng 1-9 cho thấy tỉ lệ mắc Covid-19 tại vùng cam và vùng đỏ chỉ còn dưới 2%. Qua từng đợt xét nghiệm, số ca F0 giảm dần. Thành phố tiếp tục bóc tách dần những ca F0 ra khỏi dân cư đến ngày 15-9.

Theo bác sĩ Nam, số ca bệnh nhân nặng còn nhiều nhưng có niềm tin số ca nặng sẽ giảm. Số ca tử vong ngày 30-8 là 335 ca, ngày 31-8 là 303 ca. Hiện nay, ở tầng 2 tháp điều trị đã có 98.200 lọ thuốc kháng virus Remdesivir, chỉ định dùng cho bệnh nhân Covid-19 có dấu hiệu khó thở, phải thở máy... Hiệu quả của thuốc này là rất đáng khích lệ.

Thành phố sẽ được nhận khoảng 1,9 triệu liều vắc-xin và tiêm cho những người đã tiêm mũi 1 vào tháng 6-2021. Đến nay, nhóm này đã tiêm được gần 11-12 tuần. Từ nay đến 15-9, thành phố sẽ triển khai tiêm cho trường hợp đã tiêm mũi 1 vào đợt thứ 5 nhưng với các vắc-xin có thời hạn tiêm mũi 2 ngắn hơn, khoảng 3-4 tuần.

Từ 29-8 đến 31-12, thành phố đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên với khoảng 7.208.800 người. Tổng số lượng vắc-xin thành phố cần sử dụng trong đợt này là khoảng 8.145.900 liều. Trong đó, vắc-xin sử dụng cho mũi 1 là khoảng 1.400.000 liều, mũi 2 là khoảng 6.745.900 liều.