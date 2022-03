Nhiều người dân thủ đô mới đây đã đổ xô tới một con đường ở quận Hà Đông để ngắm hoa phong linh vàng rực rỡ, hoa gạo đỏ thắm và chụp hình. Hoa gạo vốn ngày càng ít ở các miền quê, lại càng thưa vắng hơn ở những đô thị lớn như Hà Nội. Càng lạ hơn là hoa phong linh (tên quốc tế là Tabebuia Argentea) có nguồn gốc từ Nam Mỹ, bắt gặp nhiều ở các nước cận bìa rừng Amazon như Brazil, Peru, Argentina… Loại cây có thể sinh trưởng tốt tại những nơi có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nơi khí hậu được chia rõ thành 4 mùa này được du nhập về nước ta từ những năm 2000 và đã phát triển rất tốt.



Là loài cây ngoại lai chưa phổ biến, phong linh khi nở hoa thì hầu như cả cây cho một màu vàng rực trông rất cuốn hút. Thế nên, khi phong linh đồng loạt nở hoa vàng rực hai bên đường và hoa gạo đỏ thắm trên dải phân cách ở giữa tuyến đường trong khu đô thị Park City ở quận Hà Đông đã tạo nên phong cảnh tươi đẹp hiếm thấy, cuốn hút nhiều người đến chiêm ngưỡng.

Rất nhiều người dân, nhất là phái đẹp, đã đổ xô đến điểm "check-in" đình đám bậc nhất ở Hà Nội này. Không ít người còn thuê thêm cả ê-kíp chụp ảnh chuyên nghiệp để làm kỷ niệm.

Do lượng người dồn về con đường hoa phong linh quá đông, nhiều người đã không tuân thủ nguyên tắc 5K phòng chống dịch Covid-19, không giữ khoảng cách và nhất là không đeo khẩu trang. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh khi mà dịch Covid-19 ở Hà Nội còn diễn biến phức tạp với hàng chục ngàn ca nhiễm mới mỗi ngày.

Khi rộ lên thông tin về việc quá nhiều người đổ về đường hoa phong linh, đơn vị quản lý liền đóng cửa nơi "check-in" này. Điều đó gây tiếc nuối, hụt hẫng cho không ít người. Cú "ngoặt" gấp này khiến không ít người tiếc nuối, hụt hẫng, không hiểu sao đơn vị quản lý lại không chọn cách đưa ra phương án phân luồng, đón khách tham quan để bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, mà lại đột ngột đóng cửa.

Đáng chú ý là ngay trong ngày đường hoa phong linh bị đóng cửa (19-3), TP Hà Nội mở lại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sau gần một năm tạm dừng hoạt động, kèm theo các quy định nhằm bảo đảm phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn, bảo đảm phòng chống dịch Covid-19, nhịp sống ở Hà Nội nay đã gần như trở lại bình thường khi mà thành phố đạt tỉ lệ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đủ mũi rất cao, tỉ lệ ca bệnh nặng và tử vong do Covid-19 thấp. Thế nên, cách phòng chống dịch kiểu cực đoan "không quản được thì cấm" là rất không phù hợp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khi thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 cần tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác nhưng không hoang mang.

TP Hà Nội cùng cả nước đang từng bước bình thường hóa với dịch Covid-19 mà cứ kiểu "mở - đóng" giật cục như vậy thì làm sao thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh được?