Một thiếu tướng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Thiếu tướng Ngô MInh Châu, Phó Giám đốc Công an TP

Thiếu tướng Ngô Minh Châu năm nay 55 tuổi, quê ở huyện Bình Chánh, TP HCM. Ông có trình độ là thạc sĩ Luật, Đại học An ninh, cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 1987, ông công tác tại Công an quận 8, lần lượt giữ các chức vụ cán bộ Đội An ninh nhân dân, Phó Đội trưởng Đội An ninh nhân dân, Phó trưởng Công an kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Công an quận 8.

Từ tháng 3-2000 đến tháng 9-2002, ông là Phó Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị 1, Công an TP. Sau đó ông được phân công giữ chức vụ Phó trưởng Công an quận 8, Bí thư Đảng ủy Công an quận 8 (đến tháng 2-2003) và Trưởng Công an quận 8 (đến tháng 5-2007).

Từ tháng 5-2007 đến nay ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP. Ông đã được tặng thưởng Huy chương "Chiến sĩ vẻ vang" hạng Nhất.