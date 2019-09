Áp thấp mạnh thành bão, đề phòng lũ quét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo trong hôm nay (4-9), ATNĐ di chuyển theo hướng Đông Bắc, vào vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Đến 16 giờ ngày 5-9, ATNĐ xuất hiện trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ nay đến ngày 5-9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 100-300 mm (riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế 200-400 mm). Khu vực Tây Nguyên cũng có mưa to đến rất to (150-250 mm). Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai.

V.Duẩn