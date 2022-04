Tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới

Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ chiều 3-4 đã phát bản tin dự báo mưa lớn trong những ngày tới ở khu vực này. Cụ thể, trong hai ngày 4 và 5-4, tại Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Nguyên nhân của đợt mưa này được nhận định là do ảnh hưởng của đới gió Đông rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa. Vì vậy, các địa phương cần theo dõi sát tình hình thời tiết qua các cơ quan dự báo, cảnh báo sớm thời tiết nguy hiểm để có phương án ứng phó phù hợp.