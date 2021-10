Từ tối 22 đến sáng 23-10, tại địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra mưa lớn trên diện rộng khiến một số khu vực thấp trũng bị ngập.



Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 6 giờ qua, (từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 23-10) các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến rất to như: Thăng Bình 165mm, Núi Thành 138mm, Tam Trà 127mm, Xuân Bình 123mm, Trà Kót 108mm, Bình Phú 105mm, Tam Lãnh 105mm, Tam Kỳ 103mm, Thăng Bình 95mm…

Nước lũ băng qua tuyến Quốc lộ 1 ở Quảng Nam

Dự báo trong vòng 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các xã thuộc huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, các xã vùng Núi huyện Thăng Bình và Núi Thành.

Nước băng qua Quốc lộ 1 ở Quảng Nam

Khả năng xảy ra ngập úng ở những vùng trũng thấp và nội thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) thị trấn Hà Lam (Thăng Bình) và thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành).

Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ sáng 23-10, nước lớn đã băng qua tuyến Quốc lộ 1 đoạn chảy qua địa phận xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Theo đó, trên đoạn Quốc lộ 1 dài khoảng 1 km qua địa phận xã Tam Đàn có 3 điểm nước chảy băng qua đường, trong đó điểm ngập nặng nhất là đoạn ngã ba dẫn xuống xã Tam Thăng.

CSGT đẩy xe giúp người dân

Từ khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, nước bắt đầu chảy băng qua đường và ngày càng lớn dần. Nhận được thông tin, các cán bộ chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, giúp các phương tiện lưu thông qua đoạn đường ngập nước.

Có 3 điểm trên Quốc lộ 1 bị nước băng qua đường

Trung tá Trần Minh Hiếu, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng CSGT Đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng CSGT đang túc trực để giúp đỡ người dân lưu thông qua đoạn ngập nước được an toàn. Nếu nhận thấy nước ngày càng ngập nặng, nguy hiểm thì đơn vị sẽ đặt biển cấm, tạm thời không cho phương tiên đi qua để đảm bảo an toàn.