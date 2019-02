Mức dự phòng hạ tầng viễn thông cao gấp 3 phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

23/02/2019 17:21





Viettel bảo đảm đường truyền cho trung tâm báo chí quốc tế - Ảnh: Minh Sơn

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, Viettel là đơn vị được giao trọng trách đảm bảo cung cấp dịch vụ viễn thông tốt nhất phục vụ phóng viên tới tác nghiệp tại Trung tâm báo chí quốc tế (IMC). Đặc biệt, Viettel cũng là đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ internet và thoại quốc tế cho các hãng thông tấn báo chí tại các phòng làm việc khép kín trong IMC.

So với Hội nghị thượng đỉnh APEC, số lượng phóng viên của Hội nghị này tăng lên gấp đôi, khoảng 3.500 người, song thời gian để triển khai đảm bảo hạ tầng thông tin liên lạc chỉ bằng 1/8. Viettel đảm bảo hơn dự phòng cáp và thiết bị gấp 3 lần so với yêu cầu của Ban tổ chức là dự phòng 1+1, đảm bảo hơn 2.000 mạng lan, hàng chục smallcell và wifi, chưa kể xe cơ động.

Viettel cam kết mỗi người dùng internet có dây đảm bảo dung lượng quốc tế tối thiểu 20 Mbps/người dùng, gấp 20 lần so với khách hàng thường; kết nối wifi bảo đảm cho khoảng 3.500 người dùng sử dụng đồng thời với tốc độ cao đáp ứng cho các nhu cầu quay phim, chụp ảnh, livestream, post bài của phóng viên quốc tế và trong nước. Ngoài ra, Viettel cũng cung cấp dịch vụ thoại cố định kèm thiết bị cho hàng trăm bàn làm việc của Ban tổ chức và phòng làm việc của phóng viên.

Gấp rút hoàn thành việc triển khai hạ tấng để hoàn thành vào ngày 24-2 - Ảnh: Minh Sơn

Về an toàn thông tin, xác định đây là sự kiện có tính chất đặc biệt, thu hút công chúng trên toàn thế giới, do đó Viettel chuẩn bị các phương án bảo đảm an toàn thông tin mức độ cao nhất với thiết bị hiện đại và nhân sự giỏi nhất phục vụ sự kiện.

Ông Nguyễn Thanh Nam, Phó tổng giám đốc tập đoàn Viettel, cho hay đơn vị này đang bố trí nhân sự cùng các trang thiết bị tối ưu nhất để khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phục vụ cho sự kiện quan trọng này. "Các hệ thống được Viettel triển khai bảo đảm khả năng dự phòng mức cao nhất, gấp 3 lần so với việc cung cấp dịch vụ thông thường, trong đó sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại nhất; sẵn sàng hệ thống đảm bảo an toàn thông tin mức tối đa"- ông Nam nói.

Yến Anh