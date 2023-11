Ngày 16-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết không khí lạnh đã tăng cường mạnh xuống Bắc và Trung Bộ và vẫn đang khuyếch tán khu vực.

Ngay trong đêm 15-11 đã có một đợt không khí lạnh tăng cường mới xuống Bắc Bộ. Khả năng đợt tăng cường này sẽ tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ. Nhờ đó mà những ngày với thời tiết quá nóng và oi bức như vừa qua sẽ sớm chấm dứt.



Nhờ không khí lạnh mới đã tràn về Bắc Bộ nên thời tiết nóng và oi bức tại Nam Bộ sẽ sớm chấm dứt. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Dự báo thời tiết tại Nam Bộ trong 2 ngày 16 và 17-11 có mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Về đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng gián đoạn. Sau thời gian này mưa sẽ giảm.



Nhiệt độ thấp nhất tại miền Đông dự báo từ 23-25 độ C, phía Bắc có nơi dưới 23 độ C. Còn tại miền Tây, nhiệt độ thấp nhất dự báo từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trong khoảng từ 3-10 ngày tiếp theo, ở phía Bắc áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, từ ngày 20-11 suy yếu dần và di chuyển ra phía Đông Nam Trung Quốc, khoảng ngày 23, 24-11 khả năng được tăng cường trở lại. Trên biển gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh đến ngày 21-11, sau đó giảm dần.

Do đó, trong những ngày này thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. Trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.