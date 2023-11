Sau 2 ngày mưa lớn liên tục, từ chiều 14 đến sáng 15-11, tại tỉnh Quảng Nam trời đã ngớt mưa và bắt đầu chuyển sang nắng nhẹ. Dù vậy, do nước lớn từ thượng nguồn đổ về, một số khu vực thấp trũng tại các địa phương như Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An bị ngập lụt cục bộ.



Khu phố cổ Hội An ngập nặng sáng 15-11

Tại TP Hội An, từ tối 14-11, mực nước sông Hoài dâng cao tràn vào các tuyến đường trong khu phố cổ. Đến sáng 15-11, một số tuyến đường như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ vẫn đang bị ngập khá nặng. Trong đó, tuyến đường Bạch Đằng nằm sát sông Hoài ngập sâu từ 0,5 đến 0,7 m.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, khoảng 1 giờ sáng 15-11, lũ trên sông Thu Bồn tại Hội An đạt đỉnh ở mức 1,77 m. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, mực nước đo được ở mức 1,52 m, trên báo động 2 là 0,02m và đang xuống chậm.

Tại TP Hội An, một số khu vực thấp trũng ở ngoài khu phố cổ như đường vào làng gốm Thanh Hà, phường Thanh Hà cũng đang chìm trong biển nước.

Khu vực phường Thanh Hà cũng bị ngập khá nặng

Đây là đợt ngập lớn nhất từ khi bắt đầu mùa mưa năm nay. Hồi tháng 10, trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày từng khiến tuyến đường Bạch Đằng ngập nhẹ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua (từ 3 giờ ngày 14 đến 3 giờ ngày 15-11), trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trên 100 mm, một số nơi gần 400 mm. Dự báo từ nay đến ngày 17-11, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70 – 200 mm, có nơi trên 350 mm.

Hiện nay, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn đã đạt đỉnh và xuống chậm; trên sông Tam Kỳ biến đổi chậm theo thủy triều.

Một số hình ảnh phố cổ Hội An ngập sáng 15-11:

Nước tràn từ sông Hoài vào đường Bạch Đằng từ tối 14-11

Nhiều tuyến phố ngập trong nước

Người dân đi lại bằng thuyền