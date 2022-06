Ngày 18-6, Công an phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đang phối hợp với Công an phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá củng cố hồ sơ xử lý 13 thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Hung khí thu giữ của các đối tượng

Trước đó, nhóm của Trương Thanh Trường Em (SN 2006; ngụ phường Vĩnh Hiệp) có mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Văn Tài (16 tuổi; sống lang thang tại khu vực chợ Rạch Sỏi) nên điện thoại hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Nắm được thông tin, Công an phường Vĩnh Hiệp đã bố trí lực lượng bắt giữ. Đến khoảng 1 giờ ngày 16-6, khi phát hiện nhóm Trường Em gồm 13 người, Công an phường đã ập ra kiểm tra và thu giữ 7 cây dao tự chế được giấu trong cốp 4 xe máy.

13 thanh thiếu niên bị công an bắt giữ khi mang bị hung khí đánh nhau

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận trước đó nhóm của Trường Em xuống khu vực chợ Rạch Sỏi chơi thì bị nhóm của Tài rượt chém. Để "trả thù", nhóm Trường Em hẹn với nhóm của Tài gặp mặt để giải quyết thì bị công an bắt giữ.

Những "giang hồ nhí" bị mời về trụ sở công an

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 10-6, người đi đường hốt hoảng khi chứng kiến hàng chục thanh thiếu niên tay cầm dao tự chế, "bom xăng" tự chế… chạy xe máy trên đường ở phường An Hòa, TP Rạch Giá để tìm đối phương thanh toán.

Nhận được tin báo, thượng tá Danh Ngọc Thu, Trưởng Công an TP Rạch Giá, đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường nhanh chóng vào cuộc điều tra, qua đó đã triệu tập nhiều đối tượng để xử lý và thu giữ nhiều hung khí.

Vào khoảng 20 giờ 25 phút ngày 14-6, Công an phường An Hòa đang trên đường tuần tra thì phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập nên tiến hành kiểm tra. Lặp tức, cả nhóm bỏ chạy, để lại tại hiện trường nhiều hung khí là vũ khí thô sơ và dao tự chế. Tổ tuần tra đã bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Lê Trọng Trí (SN 2006), Nguyễn Văn Oai (SN 2005) và Nguyễn Văn Nguyện Anh (SN 2001), cùng ngụ TP Rạch Giá.

Dao tự chế và "bom xăng" được các "giang hồ nhí" chuẩn bị đi xử nhau

Tại cơ quan công an, các đối tượng này thừa nhận chuẩn bị hung khí rồi hẹn đi đánh nhau với một số đối tượng khác.

Cũng trong chiều 14-6, Công an phường An Hòa đã phát hiện một nhóm gồm 7 thanh, thiếu niên tụ tập nên mời về phường để xử lý. Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận do mâu thuẫn trên mạng xã hội rồi đánh nhau thì bị công an phường phát hiện.

Thời gian qua, bằng việc nắm tình hình địa bàn, qua tuần tra kiểm soát, Công an TP Rạch Giá đã ngăn chặn kịp thời nhiều vụ hỗn chiến, giải quyết mâu thuẫn giữa các nhóm thanh thiếu niên.

Công an TP Rạch Giá đã và đang phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung điều tra xử lý các vụ án hành xử theo kiểu giang hồ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn trong nhân dân. Bên cạnh đó, người dân cần quan tâm, quản lý, giáo dục con em; khi phát hiện con em có biểu hiện cất giấu hung khí chuẩn bị đánh nhau thì nhanh chóng báo cơ quan công an kịp thời xử lý, tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc.