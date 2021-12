Clip Giang hồ ở Tiền Giang lộng hành, đánh đập người dân

Ngày 29-12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã làm việc với 7 đối tượng liên quan đến vụ đánh người dã man mà Báo Người Lao Động Online đã thông tin, gồm: Nguyễn Định Giang (SN 1988), Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1995), Nguyễn Thanh Phương (1993), Nguyễn Yến Ly (SN 1990), Trần Anh Hậu (SN 1998), Dương Văn Có (SN 1995) và Châu Việt Quốc (SN 1992).

Tất cả 7 đối tượng cùng ngụ tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Đại tá Lộc (áo trắng) trực tiếp chỉ đạo xử lý

Theo điều tra ban đầu, tối 26-12, nhóm người này đã xông vào đánh bà Trần Thị Trúc Linh - chủ cửa hàng buôn bán trái cây ở khu phố 2, phường 1, thị xã Gò Công.

Các đối tượng bị triệu tập lên công an làm việc vì đánh người dã man

Sau khi xác định rõ các đối tượng, 22 giờ 30 phút ngày 28-12, đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thị xã Gò Công triệu tập các đối tượng lên công an tỉnh làm việc. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Trong 7 đối tượng, có 2 người là nữ

Như đã thông tin, khoảng 19 giờ ngày 26-12, 2 phụ nữ đi xe máy đến cửa hàng bán trái cây của bà Linh rồi xông thẳng vào trong. Lúc này, nhiều người đàn ông xăm trổ cũng đến. Hai người phụ nữ tấn công một người phụ nữ trong nhà bằng nón bảo hiểm.

Tiếp theo, người đàn ông xăm trổ đã ôm giữ một người phụ nữ để đồng bọn dùng nón bảo hiểm đánh thẳng liên tiếp vào đầu người này. Chưa dừng lại, sau khi đánh đập dã man thì nhóm giang hồ còn nắm tóc người phụ nữ kéo lê ra trước đường.