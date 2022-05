Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, ngày 21-5, Công an tỉnh Cà Mau đã đồng loạt triển khai công tác đăng ký ôtô đối với công an các huyện và đăng ký xe mô tô, xe gắn máy đối với công an 67 xã đủ điều kiện thực hiện công tác đăng ký xe trên địa bàn tỉnh.



Người dân ở vùng cực Nam của Tổ quốc ngày đầu đến công an cấp xã thực hiện đăng ký xe máy

Người dân được cán bộ công an hướng dẫn

Mặc dù là ngày cuối tuần nhưng khi biết thông tin công an xã sẽ tiếp nhận đăng ký xe mô ô, xe gắn máy, người dân rất vui mừng, phấn khởi mang xe đến cơ quan công an để thực hiện thủ tục đăng ký.

Là người đầu tiên đến công an xã để thực hiện thủ tục đăng ký xe, ông Trần Quốc An (ngụ xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi), vui mừng chia sẻ: "Tôi thấy đây là chủ trương đúng đắn của Bộ Công an, bởi vì trước đây mình phải tới công an huyện mới thực hiện được, còn hiện nay chỉ cần đến công an xã là đăng ký được. Nhờ đó, hết sức thuận lợi cho bà con nhân dân, nhất là người dân có điều kiện đi lại khó khăn; vừa đỡ mất thời gian đi lại vừa đỡ tốn kém chi phí".

Công an TP Phú Quốc hướng dẫn người dân làm thủ tục

Tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), công tác triển khai đăng ký xe máy tại công an cấp xã là Dương Tơ, Hàm Ninh, Cửa Dương, An Thới diễn ra suôn sẻ. Theo số liệu báo cáo của Công an TP Phú Quốc, ngày đầu tiên đã có 60 xe máy đăng ký mới.

Công an xã Hàm Ninh và lực lượng CSGT kiểm tra thông tin hồ sơ đăng ký cho người dân

Để việc đăng ký biển số tại các xã, phường được thuận lợi, Công an TP Phú Quốc đã điều chuyển cán bộ ở Đội Cảnh sát giao thông về nhận nhiệm vụ tại các xã, phường để công việc đạt hiệu quả cao.