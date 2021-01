Hai chức danh lãnh đạo chủ chốt đã được lựa chọn là Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu và Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng. Lãnh đạo cấp phòng cũng đã và đang được kiện toàn. Mới nhất là ngày 23-1, TP trao quyết định bổ nhiệm, điều động 17 cán bộ vào ban chỉ huy Công an TP Thủ Đức, với đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Thủ Đức giữ chức Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Công an TP Thủ Đức.



Việc thành lập "thành phố trong thành phố" đầu tiên trong cả nước được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá mới. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định: TP Thủ Đức không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân.

Với riêng người dân các quận 2, 9, Thủ Đức, cảm xúc của họ thật đặc biệt. Sau nhiều năm chia tách, nay Thủ Đức nhập lại ở một ngôi nhà với quy mô mới, diện mạo mới và kỳ vọng mới. Cảm xúc của họ cứ như khi được bước vào ngôi nhà cũ từng lưu dấu nhiều thế hệ. Còn nay là ngôi nhà mới được nâng cấp quy mô hơn, hoành tráng hơn.

Nhưng ngôi nhà mới thì luôn cần tư duy quản lý mới. Ở tầm vĩ mô, bài toán sáp nhập ba quận thành TP Thủ Đức không đơn thuần là tên gọi hay vỏ bọc về quản lý hành chính công, mà là một sự liên kết tiềm năng và thế mạnh để tạo sức mạnh đột phá. Còn ở tầm vi mô, đây là lúc để đội ngũ cán bộ thể hiện bằng những hành động cụ thể, phụng sự chủ nhân đích thực của TP Thủ Đức trẻ trung và năng động.

Điều mà người dân mong mỏi, kỳ vọng đó là phải đưa TP Thủ Đức phát triển, cuộc sống người dân ngày càng ấm no, sung túc hơn. Người dân cũng mong mỏi không thể để khu phố mình chỗ nào cũng thấy rác, nước thải, quảng cáo rút hầm cầu và khoan bê-tông. Phải sạch sẽ chứ ô nhiễm quá thì còn gì là nhà mới. Đã sạch rồi thì phải thoáng, chứ chỗ nào vỉa hè cũng bị chiếm dụng thì bộ mặt đô thị sẽ nhếch nhác. Sạch rồi, thoáng rồi thì phải bình yên, không còn lo trộm cắp, mất an ninh, trật tự…

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nói rằng sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân TP HCM với TP Thủ Đức là rất nhiều. Người dân đặt niềm tin, kỳ vọng vào sự quyết tâm với cán bộ thuộc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Thủ Đức. Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, theo dõi và chỉ đạo Đảng bộ TP HCM, cũng gửi gắm rất nhiều vào đội ngũ cán bộ. Đó là việc thành lập TP Thủ Đức không phải là việc sáp nhập cơ học 3 quận, mà sáp nhập lại để hình thành tổ chức với yếu tố bên trong, từ đó mới phát triển cao hơn.

Còn rất nhiều việc phải làm, phải xốc tay cho giai đoạn khởi đầu xây dựng một TP mới. Nhưng tin rằng, tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Thủ Đức sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn, đoàn kết, giữ vững kỷ cương, năng động, sáng tạo, nghĩa tình để xây dựng một ngôi nhà mới, một TP Thủ Đức phát triển thịnh vượng.