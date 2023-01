TP Cần Thơ: "Biển người" đổ ra đường chờ giờ phút bắn pháo hoa mừng năm mới



Bạc Liêu: Hàng chục ngàn người xuống đường xem pháo hoa.

Do năm nay tỉnh Bạc Liêu bắn pháo hoa đón giao thừa duy nhất một điểm tại Quảng trường Hùng Vương ở TP Bạc Liêu nên hàng chục ngàn người dân từ các huyện, thị xã trong tỉnh đã đến trung tâm TP Bạc Liêu để thưởng thức những màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 30 phút.

Dù khoảng 22 giờ 30 phút mới đến thời điểm bắn pháo hoa nhưng từ khoảng 19 giờ, tất cả các tuyến đường trong nội ô TP Bạc Liêu, như: Trần Phú, Trần Huỳnh, Lê Duẩn, Hòa Bình dẫn vào khu vực Quảng trường Hùng Vương đã kín người.

Anh Lê Minh Xiện (29 tuổi; ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cho biết dù năm nay ở thị xã Vĩnh Châu cũng có bắn pháo hoa, nhưng anh cùng vợ và con gái 2 tuổi ra TP Bạc Liêu để theo dõi vì nghe thông báo sẽ bắn pháo hoa trong 30 phút.

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho người dân trong đêm giao thừa, Công an tỉnh Bạc Liêu đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ gồm nhiều lực lượng có mặt trên khắp các tuyến phố, địa bàn trọng điểm, đặc biệt là khu vực Quảng trường Hùng Vương.

Cà Mau: Tuy còn hơn 1 giờ nữa mới diễn ra chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật mừng Xuân Quý Mão 2023 nhưng mọi tuyến đường dẫn về Quảng trường phường 5, TP Cà Mau đã đông nghẹt người.

Anh Nguyễn Văn Đệ (29 tuổi; ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết vợ chồng gửi lại con trai cho mẹ chăm sóc để lên Bình Dương làm công nhân. "Tôi được nghỉ và về quê vào ngày 27 Tết. Cả năm bôn ba xứ người mưu sinh nên đêm nay tôi cùng vợ chở theo con trai vượt quãng đường hơn 40km để cho con ngắm pháo hoa và đón giao thừa"- anh Đệ nói.