Ban hành quy chế quản lý người nước ngoài

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu Công an tỉnh và cơ quan, đơn vị chức năng phải hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trong phạm vi chức năng; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hoạt động xâm phạm an ninh chủ quyền, trật tự, an toàn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài.

Cơ quan, ban ngành phải thẩm tra, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét nội dung, chương trình hoạt động, đầu tư dự án của người nước ngoài tại địa phương. Quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài trong lĩnh vực chuyên môn, địa bàn quản lý; phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp người nước ngoài hoạt động không đúng mục đích, nội dung, chương trình đăng ký, vi phạm quy định pháp luật về hoạt động của người nước ngoài…

Riêng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì quản lý hoạt động đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến tỉnh hoạt động đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh thông tin người nước ngoài làm thủ tục cấp, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, góp vốn, mua cổ phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, thành lập tổ chức kinh tế; có cơ chế trao đổi thông tin cho công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về người nước ngoài về các thủ tục liên quan đến việc đầu tư.

Sở Công Thương chủ trì, quản lý, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh thông tin, hoạt động đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại các cụm công nghiệp, các văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài được cấp phép thành lập tại tỉnh...