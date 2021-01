Sáng 23-1, sau gần 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ và người dân đã tìm thấy hi thể chị N., người nhảy cầu Bến Thủy 1 (nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) xuống sông Lam tự tử.



Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị N. - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 18-1, một người phụ nữ chạy xe máy đi lên cầu Bến Thủy 1. Khi đi đến giữa cầu, người này dừng xe, bỏ lại tư trang trên cầu rồi lao nhanh qua lan can xuống sông tự tử trước sự bàng hoàng của nhiều người.

Do sự việc diễn ra quá nhanh nên người dân không ai kịp can ngăn. Người dân sau đó đã gọi điện báo cơ quan chức năng để đến hiện trường hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Qua xác minh cho thấy, người phụ nữ nhảy cầu tự tử là chị N.T.N. (SN 1983), trú tại phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã huy động xuồng cứu hộ, tổ chức lực lượng tìm kiêm nạn nhân. Đến sáng 23-1, sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể chị N. được tìm thấy cách Cầu Bến Thủy 1 khoảng 500 m.