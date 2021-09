Chiều 6-9, Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông N.S.H. (SN 1986, trú xã Chư Kbô, huyện Krông Búk) do cố tình vượt chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.



Chiếc xe vượt chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Trước đó, khuya 5-9, Tổ công tác trực chốt kiểm dịch đoạn ngã ba xã Chư Kbô ra tín hiệu dừng 1 chiếc xe con để khai báo y tế. Tuy nhiên, tài xế xe con không chấp hành, cố tình tăng ga, vượt chốt.

Ngay sau đó, tổ công tác đã truy tìm và phát hiện xe và người vi phạm đang trốn tại nhà trọ ở xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk.

Công an huyện Krông Búk đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với ông N.S.H về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định. Hiện huyện Krông Búk đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng ngày, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an thị trấn Phước An đã làm rõ vụ việc nhóm thanh, thiếu niên không đeo khẩu trang ra đường nhảy nhót.

Theo đó, 4 thanh, thiếu niên gồm: Y.M.A. (SN 1998), Y.Q.N. (SN 2005), Y.H.N. (SN 2004) và Y.H.K. (SN 1998) cùng ngụ huyện Krông Pắk. Gần 1 giờ sáng 3-9, 4 thanh thiếu niên rủ nhau xuống quán ở tổ dân phố 6, thị trấn Phước An mua đồ ăn. Trong khi chờ lấy đồ ăn, 4 thanh, thiếu niên mở loa bài "Rồi tới luôn" và ra đường nhảy nhót. Vụ việc được một người quay lại đăng tải trên mạng xã hội Facebook thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

4 thanh, thiếu niên tụ tập nhảy nhót giữa đường

Công an thị trấn Phước An đã đề xuất xử phạt vi phạm hành chính Y.M.A. và Y.H.K. mỗi người 750.000 đồng; Y.Q.N. và Y.H.N. mỗi người 350.000 đồng (do dưới 18 tuổi) cùng về hành vi tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng. Bên cạnh đó, Y.H.K. bị phạt thêm 2 triệu đồng và Y.Q.N. bị phạt thêm 1 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang.