Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc nhà ông T.V.Y, phóng viên Báo Giao Thông thường trú tại Gia Lai, liên tiếp bị "khủng bố" bằng cách tạt sơn trộn mắm tôm, ném đầu chó.



Trước đó, ngày 24-3, 2 đối tượng lạ mặt chạy xe máy đến trước cổng nhà ông T.V.Y tại phường Yên Thế, TP Pleiku rồi ném 2 đầu chó vào trong khuôn viên. Trong đó, một chiếc đầu chó có kèm mảnh giấy với dòng chữ: "Biết điều thì gặp nhiều may mắn, không biết điều thì cay đắng cả đời. Không ai bảo vệ cho mày cả đời đâu".

Trước khi bị ném đầu chó, ngày 21-3, cửa cổng chính nhà ông T.V.Y cũng bị một đối tượng tạt sơn trộn mắm tôm.

Đầu chó cùng mảnh giấy đe dọa được ném vào trong khuôn viên nhà ông T.V.Y

Sau khi xảy ra vụ việc, ông T.V.Y đã đến Công an phường Yên Thế và Công an TP Pleiku để trình báo. Báo Giao Thông cũng gửi văn bản đề nghị Công an phường Yên Thế và Công an TP Pleiku vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm.

Theo Báo Giao Thông, việc phóng viên T.V.Y liên tiếp bị các đối tượng tạt chất bẩn, ném đầu chó, kèm nội dung uy hiếp, khủng bố tinh thần đã ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, tâm lý, quá trình tác nghiệp của ông; ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương. Từ đó, báo này đề nghị công an có biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và tinh thần cho ông T.V.Y.

Trước khi ném đầu chó, các đối tượng đã tạt sơn trộn mắm tôm vào nhà ông Y.

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai cũng đã có công văn gửi Công an tỉnh Gia Lai, Công an TP Pleiku đề nghị xử lý vụ việc phóng viên T.V.Y bị đe dọa, ném sơn trộn mắm tôm và đầu chó vào nhà riêng.



Thời gian qua, ông T.V.Y đã có một số bài viết phản ánh sai phạm tại tỉnh Gia Lai. Trước đó, ông T.V.Y cũng có mâu thuẫn với một người đàn ông liên quan việc xây dựng nhà ở.