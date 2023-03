Sáng 9-3, ông La Văn Bộ (57 tuổi; ngụ thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cho biết gia đình đang có đơn trình báo Công an xã Cát Khánh về việc bị các đối tượng không rõ danh tính tiếp tục đến nhà tạt mắm thối vào giữa đêm khuya.



Clip ghi lại vụ việc 2 thanh niên tiếp tục tạt mắm thối vào nhà ông La Văn Bộ lúc 0 giờ 30 sáng nay, ngày 9-3

Theo ông Bộ, khoảng 0 giờ 30 phút sáng cùng ngày, trong lúc cả gia đình ông đang ngủ thì 2 đối tượng đi trên một chiếc mô tô đến dừng xe tại khu vực trước nhà. Sau đó, thanh niên ngồi sau xuống xe rồi đến vứt bịch ni lông chứa mắm thối vào bên trong nhà ông Bộ. Vụ việc diễn ra bất ngờ vào đêm khuya nên khiến cả gia đình ông Bộ hoảng loạn.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà ông Bộ bị "khủng bố". Trước đó, từ cuối năm 2021 đến tháng 7-2022, gia đình ông Bộ liên tục bị các đối tượng dùng bằng mắm thối, sơn, gạch đá ném vào nhà. Thời điểm này, sau khi nhận đơn "cầu cứu" của ông Bộ, Báo Người Lao Động đã có loạt bài phản ánh về vụ việc.

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Công an huyện Phù Cát khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc nhà ông Bộ liên tục bị "khủng bố" để xử lý theo quy định. Tiếp đó, lãnh đạo Công an huyện Phù Cát chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự của đơn vị vào cuộc phối hợp với Công an xã Cát Khánh xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, hơn 8 tháng qua, thủ phạm gây ra hàng loạt vụ "khủng bố" ở nhà ông Bộ vẫn chưa được xác định.

Hiện trường vụ các đối tượng dùng gạch, đá tấn công nhà ông La Văn Bộ năm 2022

Theo lãnh đạo Công an huyện Phù Cát, nguyên nhân là do sự việc xảy ra vào đêm khuya, hình ảnh camera an ninh ghi lại không rõ ràng về hình dạng các đối tượng cũng như biển số xe nên việc truy tìm thời gian qua gặp không ít khó khăn. Lực lượng chức năng của đơn vị vẫn đang khẩn trương truy tìm những đối tượng gây ra các vụ việc.

Ông La Văn Bộ cho biết ngôi nhà thường xuyên bị các đối tượng "khủng bố" lâu nay do vợ chồng ông ở. Từ trước đến nay, vợ chồng ông không hề nảy sinh mâu thuẫn với ai. Về con ruột, ông Bộ có một người con trai đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Từ năm 2021, người con này có mâu thuẫn về tiền bạc với một số đối tượng ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát. Do vậy, ông Bộ cho rằng các đối tượng liên tục "khủng bố" nhà ông có thể là những người ở xã Cát Minh.

Nhà ông La Văn Bộ bị tạt sơn vào năm 2022

"Vợ chồng tôi hiện đã lớn tuổi, đau ốm liên tục nên không thể nào chịu được sự khủng bố của các đối tượng. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm vụ việc này để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho vợ chồng tôi", ông Bộ than thở.