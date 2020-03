Sáng 18-3, UBND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Công an TP Pleiku xác minh đại lý ký gửi cà phê vỡ nợ, khiến nhiều nông dân điêu đứng xảy ra trên địa bàn xã Diên Phú, TP Pleiku.



Theo đó, từ nhiều năm qua, gia đình bà Hồ Thị Loan (trú tại thôn 1, xã Diên Phú, TP Pleiku) là đại lý nhận ký gửi cà phê cho các hộ dân trên địa bàn. Chiều 17-3, bà Loan gọi điện cho người thân trong gia đình thông báo mình đã "vỡ nợ".

Kho hàng nhà bà Loan không còn tài sản gì có giá trị

Biết thông tin này, nhiều người dân đã gửi hàng trăm tấn cà phê cho bà Loan chờ chốt giá mới lấy tiền đã kéo tới nhà riêng của bà Loan tại thôn 1, xã Diên Phú để đòi tài sản. Tuy nhiên căn nhà đã đóng cửa kín mít, khu vực nhà kho cũng không còn cà phê tích trữ.



Thấy vậy, Công an xã Diên Phú và Công an TP Pleiku đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự, thống kê số lượng tài sản người dân đã ký gửi.