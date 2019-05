Nhật Cường Mobile bị "sờ gáy"

10/05/2019 08:21

Sáng 9-5, lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an đã khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường (Nhật Cường Mobile) thuộc Công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), địa chỉ tại 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Nhiều cửa hàng đóng cửa

Sau khoảng 2 giờ khám xét, cảnh sát thu giữ hàng chục thùng giấy được đóng gói cẩn thận, chuyển lên xe tải chuyên dụng để đưa về trụ sở cảnh sát. Toàn bộ điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện của cửa hàng được cảnh sát tạm giữ để điều tra. Cùng ngày, cảnh sát còn tiến hành khám xét nhiều cửa hàng khác trong hệ thống của Công ty Nhật Cường. Một số cửa hàng lớn của Nhật Cường ở phố Chùa Bộc, Láng Hạ, Cầu Giấy… cũng đóng cửa không rõ lý do.

Tại chung cư Golden Westlake ở đường Hoàng Hoa Thám (quận Tây Hồ) - được cho là nơi ở của một lãnh đạo Công ty Nhật Cường, hàng chục cán bộ công an có mặt. Một lãnh đạo Công an phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ xác nhận đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng của Bộ Công an khám xét nơi ở của một lãnh đạo Công ty Nhật Cường tại căn hộ thuộc chung cư trên đường Hoàng Hoa Thám nhưng không thông tin cụ thể.

Công ty Nhật Cường có giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 20-6-2001. Người đại diện pháp luật là ông Bùi Quang Huy, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Thông tin các cửa hàng của công ty này bị khám xét khiến nhiều người bất ngờ, trong đó có không ít khách hàng đã từng mua điện thoại di động tại đây.

Sau khám xét, cảnh sát thu giữ hàng chục thùng tài liệu. Ảnh: HUY THANH

Vừa thành lập đã lập tức trúng thầu lớn!

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, ngoài hệ thống cửa hàng Nhật Cường Mobile tại Hà Nội, Công ty Nhật Cường còn có một đơn vị thành viên khác là Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp công nghệ, phần mềm, nền tảng số. Sau nhiều lần chuyển địa điểm, Nhật Cường Software hiện đặt trụ sở tại một cao ốc trên đường Giảng Võ (quận Đống Đa, Hà Nội).

Trên hồ sơ của Tổng cục Thuế, Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software có cùng địa chỉ đăng ký tại 39-41 phố Lý Quốc Sư. Người đại diện cho cả 2 công ty này là ông Bùi Quang Huy.

Đáng chú ý, Nhật Cường Software chính là doanh nghiệp cung cấp hàng loạt sản phẩm cho chính quyền điện tử của TP Hà Nội như Cơ sở dữ liệu dân cư; phần mềm Dịch vụ công trực tuyến; phần mềm Một cửa điện tử. Trong lĩnh vực y tế có phần mềm Quản lý bệnh viện toàn diện MESO: Quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, Đánh giá sự hài lòng.

Đáng nói, công ty này có tiền thân từ một trung tâm công nghệ thông tin của Công ty Nhật Cường từ năm 2011, đến đầu năm 2016 mới chính thức thành lập. Chỉ vài tháng sau khi thành lập, Nhật Cường Software đã trúng hàng loạt gói thầu của dự án công trực tuyến tại TP Hà Nội. Thời điểm đó, một công ty non trẻ trong lĩnh vực công nghệ, phần mềm như Nhật Cường Software lại trúng hàng loạt gói thầu ở Hà Nội khiến dư luận không khỏi băn khoăn, hoài nghi...

Trong lĩnh vực giáo dục, Nhật Cường Software có phần mềm Quản lý giáo dục EDO: sổ liên lạc điện tử, tuyển sinh đầu cấp, sổ điểm điện tử… quản lý xuyên suốt từ mầm non đến cấp THPT ở Hà Nội. Phần mềm này được triển khai trên 2.700 trường và gần 2 triệu tài khoản tham gia vào hệ thống.

NGUYỄN HƯỞNG - MINH CHIẾN