Tham gia đoàn có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương...

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.



Tối cùng ngày, tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Nghệ An và TP HCM phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Nghệ An - Làng Sen quê Bác, TP HCM - Thành phố tên vàng".

Nội dung chương trình hướng tới ca ngợi Làng Sen và mảnh đất Nghệ An - vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời và đang trên đà phát triển đi lên. Đồng thời, giới thiệu về cuộc sống mọi mặt, những thành tựu đã đạt được trên các chặng đường của thành phố mang tên Bác, gửi gắm niềm tin về tương lai...

Một hoạt cảnh trong chương trình “Nghệ An - Làng Sen quê Bác, TP HCM - Thành phố tên vàng”. Ảnh: ĐỨC NGỌC

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người"; "Nghệ An - Làng Sen quê Bác" và "TP HCM - Thành phố tên vàng". Các tiết mục tập trung thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn của nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu, cổ vũ cuộc vận động "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Nghệ An.

Các hoạt động của Lễ hội Làng Sen năm 2022 diễn ra tại Nghệ An đặc sắc, phong phú bao gồm: Chương trình nghệ thuật "Người mẹ Làng Sen", triển lãm ảnh nghệ thuật "Đời sen" của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bích (TP HCM), trưng bày các chuyên đề ảnh về Bác Hồ, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022, liên hoan nghệ thuật quần chúng Tiếng hát Làng Sen và cuộc thi "Sắc sen xứ Nghệ"…

Trong khuôn viên Khu Di tích Cụ phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc ở TP Cao Lãnh, ngày 19-5, tỉnh Đồng Tháp đã khánh thành, đưa vào sử dụng nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam.

Sáng cùng ngày, TP HCM tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022" tại phường Phước Long B, TP Thủ Đức. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết TP HCM xác định trồng rừng, trồng cây xanh là việc làm quan trọng gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của thành phố không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau.

Năm 2021, TP HCM đã tổ chức trồng được hơn 590.000 cây xanh, phân tán các loại tại khu vực nông thôn và đô thị trên khắp địa bàn. Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố cũng tặng hàng chục cây xanh đến các đơn vị, trường học và người dân để phát triển mảng xanh tại gia đình, nơi làm việc.