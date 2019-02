Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn

25/02/2019 07:44

Ngày 24-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra Trung tâm Báo chí quốc tế và công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2, đồng thời có buổi làm việc với Bộ Ngoại giao về việc này.



Việc chuẩn bị cơ bản hoàn tất

Việt Nam vinh dự được chọn là địa điểm tổ chức hội nghị quan trọng đối với hòa bình của khu vực và thế giới, một sự kiện quốc tế nổi bật được toàn thế giới quan tâm. Thủ tướng hoan nghênh các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương, công ty, đơn vị được giao đã tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, chu đáo nhất đón hai nhà lãnh đạo và đoàn đại biểu hai nước đến Hà Nội, vì trách nhiệm đối với hòa bình thế giới và hình ảnh mến khách, thân thiện, hữu nghị của nước chủ nhà, là nét văn hóa, nếp sống của người Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra Trung tâm Báo chí quốc tế Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 24-2 Ảnh: NGỌC THẮNG

Đến nay, công việc chuẩn bị đã hoàn tất căn bản. Các tuyến đường đã được trang trí. Khâu vệ sinh, trật tự được nâng lên một bước. Trung tâm báo chí đã chuẩn bị đủ các điều kiện để phục vụ tốt hội nghị. Tinh thần mến khách, trách nhiệm, văn hóa Việt Nam sẽ được thể hiện qua việc tổ chức hội nghị này. Thủ tướng nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi người khi đến Việt Nam, đến Hà Nội dịp này, đồng thời yêu cầu cần tiếp tục kiểm tra mọi công việc, hoàn thiện mọi phương án, đưa ra các biện pháp hết sức cụ thể để hoàn thiện trước khi các vị khách quý đến Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan thảo luận thêm những vấn đề cần quan tâm, đặc biệt là các vị trí cần tăng cường, một số công việc cần hoàn tất để không xảy ra sơ suất nào nhằm phục vụ tốt hội nghị.

Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quay lại Trung tâm Báo chí quốc tế để kiểm tra những công việc mà Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng UBND TP Hà Nội triển khai từ buổi sáng. Thủ tướng nêu rõ đây là dịp duy nhất để quảng bá hình ảnh về đất nước Việt Nam thân thiện, hữu nghị, lịch thiệp, an toàn đối với du khách gần xa. Đây là thời cơ số 1 cho du lịch Việt Nam xét về tổng thể, vì thế ngành du lịch phải tận dụng được thời cơ này.

Mỗi người dân là một sứ giả quảng bá

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan đến công tác phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh cũng như việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thủ đô, đất nước, con người Việt Nam ra thế giới nhân sự kiện quan trọng này.

Theo ông Chung, mọi công tác tuyên truyền, quảng bá phải khơi dậy được lòng yêu nước của người dân. Mỗi người dân là một sứ giả quảng bá cho hình ảnh thủ đô thân thiện, mến khách, xứng đáng với danh hiệu "Hà Nội - thành phố vì hòa bình", đặc biệt đây cũng là dịp để Hà Nội đưa thông điệp ra thế giới: "Việt Nam đang phát triển, hội nhập và điểm đến cho du khách quốc tế".

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Công an TP Hà Nội thực hiện toàn diện về công tác bảo vệ trong việc di chuyển, bảo vệ mục tiêu, nơi ăn ở của các đoàn; công tác phòng cháy chữa cháy... trên toàn địa bàn. Các lực lượng sẽ được sử dụng mọi biện pháp cần thiết, chuẩn bị mọi phương án và tình huống nhằm bảo đảm an ninh trật tự tốt nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Hội nghị Thượng đỉnh.

Tại nhà ga đường sắt Đồng Đăng (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), ngày 24-2, nhiều tốp công nhân đang tất bật chỉnh trang khung cảnh, an ninh được thắt chặt, bộ đội, công binh cũng tất bật tiền trạm xung quanh nhà ga. Nhiều tuyến đường quanh ga được người dân cắm cờ hoa rực rỡ, ở nhiều điểm nhìn xuống đường ray tàu được công an bảo vệ nghiêm ngặt. Hàng chục phóng viên quốc tế và trong nước có mặt bên ngoài nhà ga Đồng Đăng.

Tỉnh Lạng Sơn cũng đã có văn bản chỉ đạo về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A đi qua địa phương này từ ngày 24 đến 28-2.

Cơ hội quảng bá du lịch Ngày 24-2, Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist cho biết sẽ là đơn vị lữ hành chính thức phục vụ các tour tham quan Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình... cho phóng viên quốc tế tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Đây là cơ hội để Việt Nam giới thiệu cảnh đẹp đất nước, nền văn hóa lâu đời, ẩm thực phong phú và đưa hình ảnh người Việt Nam mến khách đến bạn bè quốc tế. Một số hãng thông tấn báo chí lớn như Reuters, NHK (Nhật Bản) và các kênh tin tức lớn của Hàn Quốc sẽ cử hàng trăm phóng viên đến Hà Nội. Từ đầu tháng 2, một số hãng tin đã cử người đến Hà Nội để nghiên cứu việc tác nghiệp. Ngoài ra, khi Tổng thống Mỹ công du thường có đoàn phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của các hãng thông tấn, báo chí lớn ở Mỹ như: CNN, CBS, ABC, NBC, The New York Times, hay Wall Street Journal. Hình ảnh và tin tức về Việt Nam, nước chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh lần này sẽ được truyền đi toàn thế giới do ý nghĩa lịch sử của cuộc gặp. T.Phương

Dương Ngọc - Huy Thanh