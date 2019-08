Theo thông tin từ gia đình, vào 27-7, khi dự tiệc về, ông T. có dấu hiệu mệt mỏi, đến chiều thì tình trạng chuyển biến xấu, không mở mắt được. Gia đình lập tức đưa ông T. vào cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Bệnh nhân T. đã hồi phục, đang được các bác sĩ chăm sóc

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện bật Code Blue (báo động mã xanh) toàn bệnh viện để huy động ngay lập tức ê-kíp cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp gồm bác sĩ hồi sức tích cực, bác sĩ nội tim mạch và bác sĩ cấp cứu. Ê-kíp đã tiến hành đặt ống thở (nội khí quản) và cấp cứu ngưng tuần hoàn. Trong quá trình hồi sức, bệnh nhân đã được sốc tim hơn 50 lần. Sau khi có tim trở lại, bệnh nhân được chuyển Khoa Hồi sức tích cực theo dõi.



Vài giờ sau khi diễn tiến bệnh tạm ổn, các bác sĩ đã hội chẩn và nhận định nguyên nhân ngưng tim là do nhồi máu cơ tim cấp dù hình ảnh không điển hình trên cận lâm sàng. Ngay lập tức, ê-kíp tiến hành giải thích và đưa bệnh nhân sang Phòng Can thiệp tim mạch để chụp mạch vành. Kết quả, mạch vành ghi nhận mạch máu chính nuôi tim đã tắc hoàn toàn ngay đoạn gần (nhánh liên thất trước). Vì thế, ê-kíp can thiệp đặt 1 stent phủ thuốc cho bệnh nhân dù tình trạng bệnh đang hỗ trợ hô hấp qua ống thở.

Sau can thiệp khoảng 12 giờ, tình trạng bệnh ổn, huyết động ổn định, tiến hành cai máy thở để rút ống thở. Sau can thiệp 24 giờ, bệnh nhân được rút ống thở, hoàn toàn tỉnh táo, huyết động ổn định.

Hiện tại, bệnh nhân đang được chăm sóc tại đơn vị tim mạch, tình trạng sức khỏe hồi phục tốt. Theo bác sĩ chuyên khoa, nhồi máu cơ tim là bệnh lý rất nguy hiểm, đe dọa tính mạng cần được chẩn đoán và điều trị ở tại những cơ sở có đủ trang thiết bị cũng như nhân lực có khả năng đảm nhận được việc nhận định tình trạng và thực hiện được thủ thuật can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân.

Code Blue là mô hình cấp cứu nội viện được thiết lập nhằm cấp cứu kịp thời những trường hợp ngưng tim, ngưng thở trong bệnh viện bằng hệ thống phản ứng nhanh, tổ chức cấp cứu kịp thời, Hồi sức tim phổi (CPR) chuẩn, sớm và khử rung sớm… Code blue hiện đang được áp dụng tại Hoàn Mỹ Cửu Long cũng như các bệnh viện thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh ngưng tim ngưng thở.