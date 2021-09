Cụ thể, hệ thống Co.opmart, Co.opXtra nhận đặt hàng qua website https://cooponline.vn; app Saigon Co.op; Zalo official Co.opmart "Co.opmart - Bạn của mọi nhà". Ngoài ra, khách hàng có thể đặt hàng qua điện thoại hoặc qua Zalo, Viber, danh bạ cập nhật trên website Saigon Co.op và Facebook Co.opmart giao hàng miễn phí trong phạm vi 6 km với hóa đơn 200.000 đồng, hóa đơn trên 500.000 đồng sẽ giao hàng miễn phí 10 km, hóa đơn trên 2 triệu đồng sẽ giao hàng miễn phí 15 km.



Người tiêu dùng tìm mua thực phẩm tươi sống trên https://cooponline.vn

Hệ thống Big C, Tops Market, GO! đang bán hàng qua app: GO! & Big C; BipBip; Zalo Big C VN tại các quận - huyện "vùng xanh". Riêng 8 khu vực "vùng đỏ" chỉ bán hàng cho lực lượng "đi chợ hộ". Hệ thống VinMart, VinMart+ có nhận đặt hàng qua webisite https://vinmart.com/ và https://dicho.winmart.vn/ hoặc VinMart flagship store trên Lazada.

Hệ thống Aeon mở lại kênh đi chợ online trên ứng dụng Grabmart và NowFresh (ShopeeFood) với sản phẩm là các combo nhu yếu phẩm, bánh trung thu và chỉ giao hàng nội quận Tân Phú, Bình Tân. Hệ thống Bách Hóa Xanh duy trì website bachhoaxanh.com nhưng không nhận đặt hàng như thông thường. Khách hàng truy cập vào website này, nếu có nhu cầu đặt hàng, sẽ được kết nối với cửa hàng gần nhất hoặc tư vấn đặt hàng qua Zalo.

Một số doanh nghiệp cho biết lượng đơn hàng online tăng cao trong những ngày gần đây nhưng khả năng xử lý, đáp ứng đơn hàng còn hạn chế do thiếu nhân sự tại các siêu thị, cửa hàng và vướng ở khâu giao hàng. Những khó khăn này đang từng bước được khắc phục.

Các hệ thống MM Mega Market, Lotte Mart, Emart vẫn chưa có kế hoạch mở lại kênh bán hàng online mà tập trung phối hợp với lực lượng địa phương thực hiện "đi chợ hộ".