Chiều 14-8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định bổ sung và điều chỉnh một số quy định về phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, kể từ 8 giờ ngày 16-8 đến 8 giờ ngày 23-8, TP Đà Nẵng tạm dừng mọi hoạt động, yêu cầu mọi người dân ở nhà với phương châm "ai ở đâu thì ở đó".

Những người được phép ra ngoài trong thời gian trên gồm: người thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; công nhân vệ sinh môi trường đô thị; chăm sóc cây xanh đô thị; xử lý sự cố điện, cấp thoát nước, thông tin, viễn thông; người vận chuyển, cung ứng dược phẩm, vật tư y tế, hóa chất cho các cơ sở y tế; vận chuyển phân phối lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu cho người dân; vận chuyển giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu từ Cảng đến địa điểm giao hàng và ngược lại; vận chuyển công vụ; bưu chính nhà nước; trường hợp đi cấp cứu; khám, chữa bệnh định kỳ tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập; xét nghiệm SARS-CoV-2; tiêm chủng Covid-19; người đi cách ly, hoàn thành cách ly y tế tập trung; xuất viện; đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay đi nước ngoài khi đã có vé.

Hoạt động tác nghiệp báo chí được ra ngoài với số lượng tối đa 6 người/ 1 đơn vị phát thanh, truyền hình và 2 người/ báo in, báo điện tử, trừ loại hình tạp chí. Hoạt động tang lễ được thực hiện theo quy định của Chỉ thị 05.

Những người thực hiện các hoạt động tại nơi làm việc, nơi sản xuất phải đảm bảo điều kiện "3 tại chỗ" (làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ) và được xem là một điểm cách ly, phải tuân thủ tuyệt đối quy định "5K" gồm:

Làm việc tại các cơ quan, công sở nhà nước với số lượng không quá 10%; làm việc tại các trung tâm thương mại, các siêu thị, các chuỗi cửa hàng tiện lợi (siêu thị mini), công ty thương mại đầu mối; làm việc tại các nhà thuốc/quầy thuốc; các cơ sở y tế trong và ngoài công lập; các cơ sở cách ly y tế tập trung; làm việc tại các cơ sở cung cấp gas, cấp điện, cấp nước, xăng dầu; ngân hàng; bưu chính, viễn thông; cảng hàng không, cảng biển, nhà ga đường sắt, trạm quản lý đường bộ; cơ sở sản xuất suất ăn công nghiệp; làm việc tại các cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp và khu công nghệ cao (chỉ được bố trí tối đa 30% số người làm việc).

Những người được phép tham gia các hoạt động khẩn cấp và quan trọng khác do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng hoặc Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định theo thẩm quyền.

Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong thời gian dừng hoạt động phải đảm bảo an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ tại đơn vị. Trường hợp bố trí lãnh đạo, nhân viên trực phải bảo đảm nguyên tắc "3 tại chỗ".

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Công Thương khẩn trương tổ chức thực hiện phương án bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu đến người dân trên địa bàn; giao Giám đốc Công an TP và Trưởng Công an các quận, huyện hướng dẫn và cấp thẻ nhận diện đối với những người tham gia các hoạt động được phép ra ngoài và tham gia giao thông như quy định nói trên. Đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp các lực lượng từ TP đến xã, phường đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng; đánh giá tình hình dịch và đề xuất các biện pháp phù hợp; hướng dẫn cụ thể cho người dân trong các trường hợp đi cấp cứu; khám chữa bệnh định kỳ, xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm chủng Covid-19; người đi cách ly, hoàn thành cách ly y tế tập trung; xuất viện. Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ lập danh sách phóng viên, nhà báo gửi Công an TP Đà Nẵng để cấp thẻ nhận diện khi thi hành công vụ.