Trước những dư luận khác nhau về việc xử phạt người dân về quê tự phát từ các tỉnh thành phía Nam, ngày 10-10, Công an tỉnh Ninh Thuận đã cung cấp thông tin liên quan việc xử lý các trường hợp này.



Theo đó, từ ngày 3-8 đến ngày 1-10, Công an huyện Thuận Nam đã lập biên bản đối với 1.362 trường hợp người dân về quê từ các tỉnh, thành phía Nam (chủ yếu tại Chốt kiểm soát Cà Ná, huyện Thuận Nam), tổng số phương tiện tạm giữ là 679 xe máy các loại. Trong đó, có 111 trường hợp bị lập biên bản vi phạm hành chính, 303 trường hợp không lập biên bản do dưới 14 tuổi.

Người dân Ninh Thuận chạy xe máy từ các tỉnh, thành phía Nam về quê

Trong số các trường hợp đã lập biên bản vi phạm hành chính, Công an huyện Thuận Nam ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 95 trường hợp (phạt cảnh cáo 11 trường hợp, phạt tiền 84 trường hợp). Đến nay, có 57 trường hợp đã chấp hành nộp tiền phạt.

Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, người dân tự ý rời khỏi nơi tạm trú ở TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai… về địa phương nêu trên đã vi phạm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch tại Công điện số 1063/CĐ-TTg, ngày 31-7-2021 về việc "ai ở đâu ở yên đấy", "Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31-7-2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép)". Việc lập biên bản xử phạt căn cứ công văn ngày 4-8-2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về xử lý vi phạm hành chính đối với người từ vùng dịch và áp dụng khoản 2, Điều 14, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28-9-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tuy nhiên, cũng theo thông tin từ Công an Ninh Thuận, "việc xử lý vi phạm hành chính nêu trên là để răn đe, giáo dục, tuyên truyền, vận động, hạn chế việc người dân tự ý bỏ về quê, vi phạm tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phòng ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, không nhằm mục đích thu tiền phạt của người dân có hoàn cảnh, đời sống khó khăn".

Căn cứ tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều hoàn cảnh người dân về quê còn rất khó khăn, không có khả năng đóng tiền phạt nên Công an tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp với Công an huyện Thuận Nam và UBND các xã, phường, thị trấn nơi người vi phạm thường trú xem xét miễn, giảm mức phạt cho người bị lập biên bản.

Theo đó, đối với các trường hợp đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, Công an huyện Thuận Nam tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời hướng dẫn người dân tiến hành các thủ tục hoãn thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Những trường hợp chưa chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (16 trường hợp chưa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và 27 trường hợp đã ban hành Quyết định nhưng chưa chấp hành) thì tổ chức xác minh hoàn cảnh của từng trường hợp để quyết định hoãn thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Sau khi đã được hoãn thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong trường hợp người vi phạm không có khả năng thi hành (căn cứ đơn xin miễn, giảm tiền phạt của người vi phạm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú), lực lượng công an sẽ hướng dẫn người vi phạm thực hiện thủ tục giảm, miễn tiền phạt theo quy định.

Đối với các phương tiện đã tạm giữ của các người vi phạm, Công an Ninh Thuận chỉ đạo tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức trao trả cho người dân sau khi họ hoàn thành cách ly y tế tập trung theo quy định.

Riêng thời gian từ 1-10 đến ngày 10-10, sau khi TP HCM và một số tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách, đã có hơn 6.000 người người dân Ninh Thuận đang sinh sống và làm việc tại các địa phương trên trở về quê. Những trường hợp này, căn cứ Công điện số 1265/CĐ-TTg, ngày 30-9 của Thủ tướng Chính phủ (về việc tiếp tục kiểm soát người ra, vào TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An) Công an tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Công an huyện Thuận Nam không xử lý vi phạm hành chính.