Sáng 17-8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương đã họp báo thông tin công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tham gia cuộc họp có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, Phó trưởng ban Phòng, chống dịch bệnh Covid tỉnh và bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cùng đại diện các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên báo, đài về việc ngày 17-8 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh Bình Dương, Bộ Y tế làm rõ vụ việc ông D. (57 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tử vong sau khi được đưa đến 5 cơ sở y tế để cấp cứu nhưng đều bị từ chối mà báo chí đã phản ánh, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết ngay sau khi báo chí thông tin, ngày 15-8 ,TP Dĩ An đã làm việc với các cơ sở y tế có liên quan gồm: Trung tâm TP Dĩ An, Bệnh viện Quân đoàn 4, Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng, phòng khám đa khoa Nam Anh (đều nằm trên địa bàn TP Dĩ An).



Quang cảnh buổi họp báo sáng 17-8

Qua báo cáo của các cơ sở y tế, xác định ban đầu nội dung vụ việc như sau: Khoảng 20 giờ ngày 13-8, người nhà có đưa ông D. đến trung tâm y tế TP Dĩ An bằng phương tiện xe tải để khám và điều trị bệnh. Khi đến cổng trung tâm này, thấy thông báo trước cổng: "Từ 22-7-2021 trung tâm y tế TP Dĩ An sẽ chuyển thành bệnh viện điều trị Covid-19. Tất cả mọi hoạt động khám, chữa bệnh và cấp cứu thông thường sẽ được chuyển về Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng, Phòng khám Nam Anh..." nên người nhà tiếp tục đưa ông D. đến phòng khám Ngọc Hồng vào lúc 22 giờ 37 phút cùng ngày.

Tại đây, nhân viên y tế đã tiến hành phân loại và thực hiện xét nghiệm test nhanh Covid-19 đối với bệnh nhân và người đi cùng. Sau khi có kết quả test nhanh âm tính, nhân viên y tế đã tiến hành cấp cứu cho ông D. Tuy nhiên, do tình hình bệnh nhân vượt quá khả năng chuyên môn nên phòng khám thông báo đề nghị người nhà chuyển ông D. đến Bệnh viện Quân đoàn 4.

Lúc 23 giờ 30 phút cùng ngày, Bệnh viện Quân đoàn 4 tiếp nhận bệnh nhân D. và đã tư vấn người nhà chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Thủ Đức cho kịp thời, có đủ phương tiện cấp cứu vì bệnh viện này đang quá tải và thời điểm này khu cấp cứu đang đang xử lý khử khuẩn bề mặt do trước đó có cấp cứu bệnh nhân mắc Covid-19.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương báo cáo tại cuộc họp báo sáng 17-8

Khoảng 1 giờ ngày 14-8, người nhà đưa ông D. đến phòng khám Nam An. Tại đây, khi gặp bảo vệ, người nhà hỏi phòng khám có nhận bệnh không và được bảo vệ hỏi tình hình bệnh nhân như thế nào. Người nhà cho hay bệnh nhân nôn ói, liệt nửa người, đã đi 1 số nơi nhưng không nhận nên đến đây hỏi trước để chuyển bệnh nhân tới. Bảo vệ trả lời phòng khám vẫn cấp cứu và khám bệnh bình thường, đồng thời tư vấn nếu bệnh nhân nặng thì nên chuyển bệnh nhân đi Bệnh viện tỉnh Bình Dương. Sau đó ông D. được người nhà đưa về phòng trọ và tử vong.

Đại tá Trần Văn Chính cho biết hiện đang xem xét việc các bệnh viện, phòng khám có vi phạm quy định về khám chữa bệnh hay không, sau đó sẽ xác minh các vấn đề liên quan để xác định vụ việc nhằm xử lý đúng theo quy định.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó bí thư Thường trực Tỉnh Ủy Bình Dương cho biết trường hợp ông D., Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiếp tục chỉ đạo làm rõ thông tin, đặt ra vấn đề chậm trễ trong việc tiếp nhận, cứu chữa bệnh nhân sẽ có sự nhắc nhở, xử lý để không xảy ra trường hợp tương tự.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương trả lời báo chí tại cuộc họp báo sáng 17-8

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương trả lởi báo chí về vụ bệnh nhân D. tử vong sau khi bị các bệnh viện, phòng khám từ chối tiếp nhận cấp cứu

Trong khi đó, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương nói rất đáng tiếc về vụ việc trên. Tuy nhiên, Sở Y tế cho hay có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Khách quan là vì quá tải dẫn đến các bệnh viện, phòng khám lúng túng, lại rơi vào lúc đêm khuya. Đặc biệt, Trung tâm y tế TP Dĩ An cũng đã tăng cường trở thành bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19. Riêng Bệnh viện Quân đoàn 4 ngoài điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 thì còn có 400 bệnh nhân chạy thận, nếu không chăm sóc kịp thời sẽ rất nguy hiểm.

"Vụ việc này, chúng tôi không bao che, sai đến đâu xử lý đến đó. Đây là bài học kinh nghiệm và sẽ chấn chỉnh, yêu cầu các bệnh viện phải làm 2 chức năng vừa điều trị bệnh nhân Cocid-19 vừa chữa bệnh nhân thông thường, công khai danh sách các cơ sở y tế khám chữa bệnh trong tỉnh" - đại diện Sở Y tế Bình Dương nhấn mạnh.