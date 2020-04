Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc cách chức Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đối với thượng tá Bùi Thanh Sơn (phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai); cách chức Trưởng phòng An ninh điều tra đối với thượng tá Hoàng Liên Sơn (phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra).

Ông Bùi Thanh Sơn và ông Hoàng Liên Sơn trước đó cũng đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng.

Ông Bùi Thanh Sơn và ông Hoàng Liên Sơn được xác định đã có những vi phạm trong hoạt động tố tụng, làm sai trong việc phân công điều tra các vụ án, đình chỉ vụ án không đúng quy định.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc cách chức Trưởng Phòng CSGT đối với thượng tá Đặng Thế Trung.

Ông Đặng Thế Trung được xác định vi phạm liên quan tình trạng quản lý vũ khí quân dụng, để cấp dưới dùng súng bắn chết người; vi phạm trong việc bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm...

Mới đây, cùng với ông Đặng Thế Trung, một số lãnh đạo cấp phòng khác tại Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã bị kỷ luật về mặt Đảng.

Trước đó, hàng loạt lãnh đạo trong ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng bị kỷ luật. Trong đó, ông Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức giám đốc công an tỉnh.